भारत ने मुझे धोखा दिया…खामेनेई की मौत के बाद भड़कीं ईरानी एक्ट्रेस, इंडिया छोड़ने का किया एलान

Mandana Karimi Leaves India (सोर्स- एक्स)
Mandana Karimi Leaves India: ईरानी मूल की अभिनेत्री मंदाना करीमी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म या रियलिटी शो नहीं, बल्कि भारत छोड़ने का फैसला है। लंबे समय से मुंबई में रह रहीं मंदाना ने हालिया इंटरव्यू में खुलासा किया कि वो भारत छोड़ने की तैयारी में हैं और हालात बदलने के बाद ईरान वापस बसना चाहती हैं।
मंदाना जब भारत आई थीं, तब वह काफी युवा थीं। मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री ने धीरे-धीरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाई। उन्होंने 'भाग जोनी', 'मैं और चार्ल्स' और 'क्या कूल हैं हम 3' जैसी फिल्मों में काम किया।
रियलिटी टीवी की दुनिया में भी उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वो बिग बॉस 9 का हिस्सा रहीं और बाद में 'लॉक अप' में भी नजर आईं, जिसे कंगना रनौत ने होस्ट किया था।
हाल ही में 'बॉलीवुड हंगामा' को दिए गए एक इंटरव्यू में मंदाना ने कहा कि भारत ने उन्हें बहुत कुछ दिया- काम, पहचान और दोस्त लेकिन अब उन्हें लगता है कि वो यहां अपनी बात खुलकर नहीं रख पा रहीं। उनका कहना है कि बीते कुछ महीनों में उन्होंने खुद को पहले से ज्यादा अकेला महसूस किया है।
ईरान के मुद्दों पर खुलकर बोलने और प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के बाद उनके कई करीबी लोग उनसे दूर हो गए। अभिनेत्री का मानना है कि उनके विचारों की वजह से रिश्तों में दरार आई। इसी अनुभव ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि शायद अब आगे बढ़ने का समय आ गया है।
मंदाना ने साफ किया कि वो अपने देश से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने हिंट दिया कि जैसे ही वहां की राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव की आधिकारिक घोषणा होगी, वो ईरान लौटने का फैसला कर सकती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भारत छोड़ने की तैयारी लगभग पूरी है।
उनका कहना है कि ये फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि भारत में बिताए साल उनके जीवन का अहम हिस्सा रहे हैं। यहां उन्हें दोस्त, काम और पहचान मिली, लेकिन अब वह अपने भविष्य को लेकर नया अध्याय शुरू करना चाहती हैं।
मंदाना के सोशल मीडिया अकाउंट पर अक्सर ईरान से जुड़े पोस्ट और वीडियो दिखाई देते हैं। वह अपने देश के समर्थन में खुलकर राय रखती हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी सहयोग की अपील करती रही हैं।
उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग उनके साहस की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं।
मंदाना की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री के देश बदलने की नहीं है, बल्कि ये पहचान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजी भावनाओं से जुड़ा विषय भी है। एक विदेशी कलाकार के तौर पर उन्होंने भारत में अपना मुकाम बनाया, लेकिन अब वह खुद को एक अलग मोड़ पर खड़ा पाती हैं।
