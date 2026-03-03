3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

भारत ने मुझे धोखा दिया…खामेनेई की मौत के बाद भड़कीं ईरानी एक्ट्रेस, इंडिया छोड़ने का किया एलान

Mandana Karimi Leaves India: ईरानी मूल की एक्ट्रेस मंदाना करीमी ने हाल ही में भारत छोड़ने का एलान किया है। क्या कुछ कहा एक्ट्रेस ने, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 03, 2026

Mandana Karimi Leaves India

Mandana Karimi Leaves India (सोर्स- एक्स)

Mandana Karimi Leaves India: ईरानी मूल की अभिनेत्री मंदाना करीमी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म या रियलिटी शो नहीं, बल्कि भारत छोड़ने का फैसला है। लंबे समय से मुंबई में रह रहीं मंदाना ने हालिया इंटरव्यू में खुलासा किया कि वो भारत छोड़ने की तैयारी में हैं और हालात बदलने के बाद ईरान वापस बसना चाहती हैं।

कम उम्र में आईं भारत, यहीं बनाया करियर (Mandana Karimi Leaves India)

मंदाना जब भारत आई थीं, तब वह काफी युवा थीं। मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री ने धीरे-धीरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाई। उन्होंने 'भाग जोनी', 'मैं और चार्ल्स' और 'क्या कूल हैं हम 3' जैसी फिल्मों में काम किया।

रियलिटी टीवी की दुनिया में भी उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वो बिग बॉस 9 का हिस्सा रहीं और बाद में 'लॉक अप' में भी नजर आईं, जिसे कंगना रनौत ने होस्ट किया था।

‘मेरे पास आवाज नहीं रही’ (Mandana Karimi Leaves India)

हाल ही में 'बॉलीवुड हंगामा' को दिए गए एक इंटरव्यू में मंदाना ने कहा कि भारत ने उन्हें बहुत कुछ दिया- काम, पहचान और दोस्त लेकिन अब उन्हें लगता है कि वो यहां अपनी बात खुलकर नहीं रख पा रहीं। उनका कहना है कि बीते कुछ महीनों में उन्होंने खुद को पहले से ज्यादा अकेला महसूस किया है।

ईरान के मुद्दों पर खुलकर बोलने और प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के बाद उनके कई करीबी लोग उनसे दूर हो गए। अभिनेत्री का मानना है कि उनके विचारों की वजह से रिश्तों में दरार आई। इसी अनुभव ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि शायद अब आगे बढ़ने का समय आ गया है।

ईरान लौटने की योजना

मंदाना ने साफ किया कि वो अपने देश से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने हिंट दिया कि जैसे ही वहां की राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव की आधिकारिक घोषणा होगी, वो ईरान लौटने का फैसला कर सकती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भारत छोड़ने की तैयारी लगभग पूरी है।

उनका कहना है कि ये फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि भारत में बिताए साल उनके जीवन का अहम हिस्सा रहे हैं। यहां उन्हें दोस्त, काम और पहचान मिली, लेकिन अब वह अपने भविष्य को लेकर नया अध्याय शुरू करना चाहती हैं।

सोशल मीडिया पर एक्टिव आवाज

मंदाना के सोशल मीडिया अकाउंट पर अक्सर ईरान से जुड़े पोस्ट और वीडियो दिखाई देते हैं। वह अपने देश के समर्थन में खुलकर राय रखती हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी सहयोग की अपील करती रही हैं।

उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग उनके साहस की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं।

करियर और पहचान के बीच संघर्ष

मंदाना की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री के देश बदलने की नहीं है, बल्कि ये पहचान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजी भावनाओं से जुड़ा विषय भी है। एक विदेशी कलाकार के तौर पर उन्होंने भारत में अपना मुकाम बनाया, लेकिन अब वह खुद को एक अलग मोड़ पर खड़ा पाती हैं।

ये भी पढ़ें

मोदी जी मेरे बेटे को बचा लो…ईरान-यूएस जंग के बीच कुवैत में फंसा मराठी एक्ट्रेस का बेटा, रोते हुए लगाई गुहार
मनोरंजन
Marathi Actress Request to PM Modi Amid Iran-US War

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Mar 2026 03:58 pm

Published on:

03 Mar 2026 03:57 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / भारत ने मुझे धोखा दिया…खामेनेई की मौत के बाद भड़कीं ईरानी एक्ट्रेस, इंडिया छोड़ने का किया एलान

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ऑटो में बैठे थे करण औजला, पुलिस ने रोका तो तुरंत किया ये काम, ड्राइवर की मदद कर फैंस का जीता दिल

Karan Aujla Helps Mumbai Auto Driver
बॉलीवुड

चंद्र ग्रहण की वजह से नहीं हो पाया Dhurandhar 2 का ट्रेलर रिलीज! मेकर्स ने बदला पूरा प्लान

Dhurandhar 2 trailer postponed due to Chandra Grahan makers big decision
बॉलीवुड

जंग में फंसी एक्ट्रेस लौटीं भारत, इमोशनल होकर बताया एयरपोर्ट का खौफनाक मंजर

Esha Gupta returns to India from Abu Dhabi actress share what happened at Abu Dhabi airport
बॉलीवुड

बातों में मत आना…जावेद अख्तर से शादी से पहले शबाना आजमी को मां ने दी चेतावनी, फिर भी परवान चढ़ा प्यार

Shabana Azmi Warned Before Marrying Javed Akhtar
बॉलीवुड

US, Israel Attack Iran: प्रियंका चोपड़ा का जंग को पहला रिएक्शन आया सामने, छलका एक्ट्रेस का दर्द

Priyanka Chopra emotional on US Israel Attack Iran said burai par achai ki jeet ho
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.