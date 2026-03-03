भारत ने मुझे धोखा दिया…खामेनेई की मौत के बाद भड़कीं ईरानी एक्ट्रेस, इंडिया छोड़ने का किया एलान

Mandana Karimi Leaves India: ईरानी मूल की अभिनेत्री मंदाना करीमी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म या रियलिटी शो नहीं, बल्कि भारत छोड़ने का फैसला है। लंबे समय से मुंबई में रह रहीं मंदाना ने हालिया इंटरव्यू में खुलासा किया कि वो भारत छोड़ने की तैयारी में हैं और हालात बदलने के बाद ईरान वापस बसना चाहती हैं।