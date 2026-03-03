ऑटो में बैठे थे करण औजला, पुलिस ने रोका तो तुरंत किया ये काम, ड्राइवर की मदद कर फैंस का जीता दिल

स्थिति समझते ही औजला ने बिना देर किए अपनी टीम को निर्देश दिया कि ड्राइवर का पूरा बकाया भुगतान कर दिया जाए। बताया जा रहा है कि कुल रकम करीब 17 हजार रुपये थी। यह देखकर पास में मौजूद एक दूसरे ऑटो चालक ने भी अपनी समस्या बताई। उसके ऊपर भी जुर्माना बाकी था। सिंगर ने उसकी मदद करने में भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और अतिरिक्त 5 हजार रुपये भरवाए।