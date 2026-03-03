चंद्र ग्रहण की वजह से नहीं हो पाया Dhurandhar 2 का ट्रेलर रिलीज! मेकर्स ने बदला पूरा प्लान

हाल ही में बॉलीवुड हंगामा पर एक रिपोर्ट छपी, जिससे पता लगा कि ‘धुरंधर 2’ यानी द रिवेंज का ट्रेलर 3 मार्च को रिलीज होने की खबरें अफवाहें नहीं थीं। कहा जा रहा है कि मेकर्स ने सच में इसे आज के ही दिन रिलीज करने का प्लान बनाया था। आखिरी वक्त पर उन्हें पूरे प्लान में बदलाव करना पड़ा। जब पता चला कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, जिसे नई शुरुआत के लिए अशुभ माना जाता है। जो सुबह 9:39 बजे से शाम 6:46 बजे तक रहेगा। वहीं, ट्रेलर आमतौर पर दोपहर के आसपास लॉन्च किए जाते हैं। ऐसे में टीम ने ट्रेलर रिलीज को पोस्टपोन करने का फैसला किया।