खामेनेई की मौत पर जश्न मनाने वाली एक्ट्रेस की जान को खतरा, इंटरव्यू में किए खुलासे

एलनाज की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उनका जन्म तेहरान में हुआ था, लेकिन हालात बिगड़ने पर जब वह सिर्फ 8 साल की थीं, तो उनका परिवार भागकर जर्मनी चला गया। वहां उन्हें रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा, जहां खाने के नाम पर घंटों लाइन में लगने के बाद सिर्फ एक अंडा और आलू मिलता था। एलनाज ने बताया कि वह किसी अमीर परिवार से नहीं थीं उनके पैदा होने के वक्त उनके माता-पिता को एक तहखाने में छिपकर रहना पड़ा था।



आज एलनाज भारत में बस चुकी हैं और बॉलीवुड का जाना-माना नाम हैं, लेकिन उनके कई रिश्तेदार अभी भी ईरान में हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर वह चिंतित रहती हैं। उनका मानना है कि जब तक ईरान में मौजूदा सत्ता का अंत नहीं होता, तब तक वह कभी अपने घर नहीं लौट पाएंगी।