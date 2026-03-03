3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

US, Israel Attack Iran: प्रियंका चोपड़ा का जंग को पहला रिएक्शन आया सामने, छलका एक्ट्रेस का दर्द

Priyanka Chopra On US, Israel Attack Iran: देश में इन दिनों हालात ठीक नहीं है। ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के बाद पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की जद में आ चुका है। इन हमलों का असर हर जगह देखा जा रहा है। ऐसे में अमेरिका में रह रही एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का दर्द छलका है उन्होंने इमोशनल पोस्ट शेयर किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Mar 03, 2026

Priyanka Chopra emotional on US Israel Attack Iran said burai par achai ki jeet ho

प्रियंका चोपड़ा का पोस्ट हुआ वायरल

Priyanka Chopra On US, Israel Attack Iran: मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में छिड़ी भीषण जंग ने इस वक्त पूरी दुनिया को दहला दिया है। 28 फरवरी को ईरान पर हुए इजरायली हमले और उसके बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। इस तनाव के बीच बॉलीवुड की 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा ने दुनिया के मौजूदा हालातों पर चिंता जाहिर करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है साथ ही बड़ी चिंता भी जताई है।

प्रियंका चोपड़ा ने किया हमले पर पहला पोस्ट (Priyanka Chopra On US Israel Attack Iran)

प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर 'होलिका दहन' की एक तस्वीर शेयर की। जिसमें उन्होंने लिखा, "दुनिया में इस समय बहुत कुछ हो रहा है। यह बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण समय है। हालात काफी कठिनाई भरे हैं, लेकिन प्रकाश का अपना तरीका है हमें रास्ता दिखाने का। मैं कामना करती हूं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो।" प्रियंका का यह संदेश ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया परमाणु युद्ध की आहट से डरी हुई है।

जंग की आग में फंसे सेलिब्रिटी (US Israel Attack Iran)

28 फरवरी को शुरू हुआ यह संघर्ष अब लेबनान और खाड़ी देशों तक फैल चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने चिंता और बढ़ा दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह सैन्य ऑपरेशन 4-5 हफ्ते या उससे ज्यादा चल सकता है। इस कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द हैं और कई भारतीय सितारे दुबई में फंस गए हैं।

दुबई में फंसीं ईशा गुप्ता, नरगिस फाखरी और सोनल चौहान लगातार वहां के डरावने हालातों के अपडेट दे रहे हैं। साउथ स्टार विष्णु मांचू और पंजाबी सिंगर एमी विर्क की पत्नी और बेटी भी वहीं अटकी हुई हैं। इन सितारों के लिए घर वापसी फिलहाल एक बड़ी चुनौती बन गई है।

प्रियंका करने जा रही हॉलीवुड और बॉलीवुड में वापसी (Priyanka Chopra Upcoming Movie)

एक तरफ जहां प्रियंका दुनिया की शांति के लिए प्रार्थना कर रही हैं, वहीं प्रोफेशनल फ्रंट पर वह लगातार ऊंचाइयों को छू रही हैं। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा उनकी आने वाली भारतीय फिल्म की है। लगभग 7 साल बाद प्रियंका बॉलीवुड में वापसी कर रही हैं, वह भी दिग्गज निर्देशक एसएस राजामौली के साथ। फिल्म का नाम 'वाराणसी' बताया जा रहा है, जिसका बजट करीब 1300 करोड़ रुपये है। इस मेगा प्रोजेक्ट में उनके साथ साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे। यह फिल्म अप्रैल 2027 में बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार है।

ये भी पढ़ें

दुबई में हैं रणबीर कपूर की एक्ट्रेस, ड्रोन ने उड़ाई उनकी रातों की नींद, पोस्ट में दिया अपडेट
बॉलीवुड
US Iran conflict ranbir kapoor actress Nargis Fakhri battles sleepless nights in Dubai share big update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Mar 2026 12:53 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / US, Israel Attack Iran: प्रियंका चोपड़ा का जंग को पहला रिएक्शन आया सामने, छलका एक्ट्रेस का दर्द

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

जंग में फंसी एक्ट्रेस लौटीं भारत, इमोशनल होकर बताया एयरपोर्ट का खौफनाक मंजर

Esha Gupta returns to India from Abu Dhabi actress share what happened at Abu Dhabi airport
बॉलीवुड

बातों में मत आना…जावेद अख्तर से शादी से पहले शबाना आजमी को मां ने दी चेतावनी, फिर भी परवान चढ़ा प्यार

Shabana Azmi Warned Before Marrying Javed Akhtar
बॉलीवुड

खामेनेई की मौत पर जश्न मनाने वाली एक्ट्रेस की जान को खतरा, इंटरव्यू में किए खुलासे

Ali Khamenei Death Celebrate Elnaaz Norouzi Death Fear said i cannot return to iran
बॉलीवुड

Boo Box से पैसा कमा रही सनी लियोनी की 10 साल की बेटी, जानें क्या है ये

Bold actress Sunny Leone reveals her adopted daughter Nisha started tissue paper business at 10
बॉलीवुड

शोहरत के शिखर पर पहुंचकर अरिजीत सिंह ने क्यों छोड़ी मायानगरी? पिता ने अब जाकर बताई असली बात

Arijit Singh Father On His Retirement
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.