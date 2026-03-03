US, Israel Attack Iran: प्रियंका चोपड़ा का जंग को पहला रिएक्शन आया सामने, छलका एक्ट्रेस का दर्द

एक तरफ जहां प्रियंका दुनिया की शांति के लिए प्रार्थना कर रही हैं, वहीं प्रोफेशनल फ्रंट पर वह लगातार ऊंचाइयों को छू रही हैं। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा उनकी आने वाली भारतीय फिल्म की है। लगभग 7 साल बाद प्रियंका बॉलीवुड में वापसी कर रही हैं, वह भी दिग्गज निर्देशक एसएस राजामौली के साथ। फिल्म का नाम 'वाराणसी' बताया जा रहा है, जिसका बजट करीब 1300 करोड़ रुपये है। इस मेगा प्रोजेक्ट में उनके साथ साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे। यह फिल्म अप्रैल 2027 में बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार है।