बातों में मत आना…जावेद अख्तर से शादी से पहले शबाना आजमी को मां ने दी चेतावनी, फिर भी परवान चढ़ा प्यार

चार दशक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होना स्वाभाविक है। दोनों ने स्वीकार किया कि उनके बीच बहसें होती हैं, क्योंकि वे स्वतंत्र सोच रखने वाले लोग हैं। लेकिन उन्होंने एक तरीका विकसित किया है- जब बात ज्यादा बढ़ने लगती है, तो वे एक खास शब्द बोलकर बहस को वहीं रोक देते हैं। कुछ समय बाद, जब दोनों शांत होते हैं, तब उसी मुद्दे पर फिर से चर्चा करते हैं।शबाना के अनुसार, इस तरीके ने उनके रिश्ते को अनावश्यक कड़वाहट और पछतावे से बचाया है।