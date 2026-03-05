मैं भारत में सुरक्षित हूं…बॉलीवुड अभिनेत्री ने मंदाना करीमी को दिया करारा जवाब, बोलीं- ईरान जाऊंगी तो मारी जाऊंगी…

Elnaaz Norouzi On India Iran Controvery: ईरान में चल रहे ढेरों विरोध प्रदर्शनों के बीच ईरानी अभिनेत्री एलनाज नौरोजी लगातार आजादी को लेकर अपनी बात खुलकर सामने रख रही हैं। भारत में रहने वाली इस ईरानी मूल की अभिनेत्री ने हाल ही में भारत में सुरक्षा को लेकर उठाए गए सवाल पर अपना जवाब दिया है। एलनाज के जवाब को दूसरी ईरानी अभिनेत्री मंदाना करीमी के बयान पर पलटवार माना जा रहा है जिसमें उन्होंने भारत छोड़ने की बात कही थी। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।