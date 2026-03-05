Iran- Israel War के बीच सोनू सूद ने उठाया बड़ा कदम, दुबई में फंसे लोगों के लिए करेंगे ये काम

Sonu Sood Help Israel-Iran War stuck people in Dubai: जब-जब देश या दुनिया पर कोई विपदा आती है, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद एक 'मसीहा' की तरह सामने आते हैं। कोरोना काल में हजारों लोगों को घर पहुंचाने के बाद, अब सोनू सूद ने ईरान और इजरायल के बीच छिड़े भीषण युद्ध के बीच बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने जो कदम उठाया है उससे उनके चाहने वाले लोग बेहद खुश हो रहे हैं और एक्टर की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल, दुबई में फंसे यात्रियों की मदद के लिए सोनू सूद आगे आए हैं। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि दुबई में जो भी लोग उड़ानों के रद्द होने या युद्ध के हालातों की वजह से बेघर और परेशान हैं, उनके लिए वह मुफ्त आवास (Free Accommodation) की व्यवस्था करेंगे।