मेरे शरीर को पूरा निचोड़ लिया… फिल्म ‘शैतान’ की एक्ट्रेस ने खोला राज, बोलीं- हर रोज कहीं न कहीं…

जानकी ने नवभारत टाइम्स से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया अपने काम को लेकर कई राज खोले। उन्होंने बताया कि एक्ट्रेस बनना कभी उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। वह डेंटिस्ट बनने की पढ़ाई कर रही थीं। जानकी कहती हैं, "मेरे पापा को फिल्मों का जुनून है। घर में एक छोटा सा थिएटर है जहां बचपन से फिल्में देखीं। जब मैं डेंटिस्ट्री के पहले साल में थी, तब पापा ने एक दोस्त की फिल्म के लिए ऑडिशन देने को कहा। सच कहूं तो मेरा ऑडिशन बहुत साधारण था, लेकिन डायरेक्टर कृष्णदेव याज्ञनिक को मुझमें कुछ दिखा। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और मेरी पहली फिल्म 'छेलो दिवस' सुपरहिट रही। बस वहीं से डॉक्टरी पीछे छूट गई और एक्टिंग का सफर शुरू हो गया।"