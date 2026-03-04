4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

मेरे शरीर को पूरा निचोड़ लिया… फिल्म ‘शैतान’ की एक्ट्रेस ने खोला राज, बोलीं- हर रोज कहीं न कहीं…

Actress Janki Bodiwala: अजय देवगन की फिल्म शैतान की फेम एक्ट्रेस जानकी बोड़ीवाला ने खुद को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे काम की वजह से उनका बुरा हाल हो गया था। जब वह सेट से घर जाती थीं तो कहीं न कहीं उनकी बॉडी पर निशान होते थे।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Mar 04, 2026

Actress Janki Bodiwala said Shaitaan role squeezed my body and feeling tired those days

एक्ट्रेस जानकी बोड़ीवाला ने अपने काम को लेकर की बात

Actress Janki Bodiwala: गुजराती सिनेमा से निकलकर बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर अपनी धाक जमाने वाली एक्ट्रेस जानकी बोड़ीवाला इन दिनों सातवें आसमान पर हैं। फिल्म 'वश' के लिए नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली जानकी ने अजय देवगन के साथ 'शैतान' में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया और अब वह रानी मुखर्जी के साथ 'मर्दानी 3' में एक बेहद पावरफुल किरदार में नजर आ रही हैं। ऐसे में उन्होंने एक अपने काम से जुड़ा एक बड़ा किस्सा सुनाया। जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है।

शैतान फेम एक्ट्रेस ने काम को लेकर किया खुलासा (Actress Janki Bodiwala)

जानकी ने नवभारत टाइम्स से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया अपने काम को लेकर कई राज खोले। उन्होंने बताया कि एक्ट्रेस बनना कभी उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। वह डेंटिस्ट बनने की पढ़ाई कर रही थीं। जानकी कहती हैं, "मेरे पापा को फिल्मों का जुनून है। घर में एक छोटा सा थिएटर है जहां बचपन से फिल्में देखीं। जब मैं डेंटिस्ट्री के पहले साल में थी, तब पापा ने एक दोस्त की फिल्म के लिए ऑडिशन देने को कहा। सच कहूं तो मेरा ऑडिशन बहुत साधारण था, लेकिन डायरेक्टर कृष्णदेव याज्ञनिक को मुझमें कुछ दिखा। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और मेरी पहली फिल्म 'छेलो दिवस' सुपरहिट रही। बस वहीं से डॉक्टरी पीछे छूट गई और एक्टिंग का सफर शुरू हो गया।"

जानकी ने बताया कहीं न कहीं बॉडी पर लगी होती थी चोट (Shaitaan Fame Actress Janki Bodiwala)

एक ही किरदार को दोबारा निभाना, वह भी 'शैतान' जैसी इंटेंस फिल्म में, जानकी के लिए काफी थकावट भरा रहा। उन्होंने बताया, "शूटिंग के दौरान मुझे अहसास नहीं हुआ, लेकिन मुझे याद है कि जब हम शूट कर रहे थे तो एक बार 10-15 दिन का ब्रेक मिला था और मैं काफी अपसेट थी कि यार, सब अच्छा जा रहा है, मेरा लिंक टूट जाएगा पर दूसरे-तीसरे दिन मुझे बॉडी में बहुत थकान महसूस हुई।

फिल्म से मिला ब्रेक तो थकावट का हुआ एहसास (Janki Bodiwala On Work)

मैं पूरी ही अंदर से सूख चुकी थी और तब तक प्री-क्लाइमैक्स ही शूट हुआ था, क्लाइमैक्स बाकी था। तब मुझे लगा कि वो ब्रेक कितना जरूरी था, वरना जिस इंटेंसिटी के साथ मैंने क्लाइमैक्स में परफॉर्म किया था, मुझे नहीं लगता कि वो इंटेंसिटी ला पाती। उस रोल ने मेरे शरीर को पूरा निचोड़ लिया था। फिर, हर रोज मुझे कहीं न कहीं चोट लगी होती थी जिसे देखकर मेरी मां डर जाती थीं कि तू क्या कर रही है।

रानी मुखर्जी के साथ 'डबल' जश्न

जानकी के लिए सबसे यादगार पल 'मर्दानी 3' के सेट पर आया। जब नेशनल अवॉर्ड्स की घोषणा हुई, तब जानकी और रानी मुखर्जी दोनों एक ही फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। जानकी ने बताया, "यह बहुत ही खास इत्तेफाक था कि हम दोनों को एक ही साल नेशनल अवॉर्ड मिला। सेट पर हमने छोटा सा जश्न मनाया। रानी मैम ने बाद में मेरी फिल्म 'वश' देखी और उन्हें वह बहुत पसंद आई।"

रानी मुखर्जी के साथ काम करना है शानदार

रानी मुखर्जी के साथ काम करने के अनुभव पर जानकी ने कहा, "रानी मैम असल जिंदगी में भी वैसी ही मजबूत और उत्साही हैं जैसी वे अपनी फिल्मों में नजर आती हैं। उनसे मिलना और स्क्रीन शेयर करना मेरे लिए एक प्रेरणा की तरह रहा। बचपन से उन्हें पर्दे पर देखा था, अब उनके साथ काम करना एक सपना पूरा होने जैसा है।"

ये भी पढ़ें

मुस्लिम से हिंदू बनी ये एक्ट्रेस, धर्मेंद्र के साथ किया था डेब्यू, अब 41 साल बाद करेंगी अनिल कपूर संग काम
बॉलीवुड
वो एक्ट्रेस जिसने प्यार या शादी के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए अपना धर्म बदला था। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक उन्होंने खूब नाम कमाया। अब 41 साल बाद वह अनिल कपूर के साथ ओटीटी पर दोबारा कदम रखने जा रही हैं। 

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

04 Mar 2026 03:19 pm

Published on:

04 Mar 2026 03:01 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मेरे शरीर को पूरा निचोड़ लिया… फिल्म ‘शैतान’ की एक्ट्रेस ने खोला राज, बोलीं- हर रोज कहीं न कहीं…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

शाहरुख खान के ऑनस्क्रीन पिता का हुआ निधन, 81 साल के दिग्गज अभिनेता ने ली अंतिम सांस

Veteran Actor Vijay Crishna Passes Away At 81
बॉलीवुड

कौन हैं मंदाना करीमी? भारत में कमाया नाम, यहीं शादी की, अब देश पर धोखा देने का लगाया आरोप

Who Is Mandana Karimi
बॉलीवुड

होली पर आई बुरी खबर! फेमस एक्ट्रेस को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, हॉस्पिटल से फोटो की शेयर

Sacred Games actress Rajshri Deshpande diagnosed with grade 1 breast cancer share photo after surgery
बॉलीवुड

टली Toxic की रिलीज डेट, ‘धुरंधर 2’ नहीं इस कारण लिया मेकर्स ने बड़ा फैसला

Toxic Release Postponed
बॉलीवुड

फेमस सिंगर ने भारत सरकार के जोड़े हाथ, UAE में फंसा है बेटा, पोस्ट बाद में किया डिलीट

Abhijeet Bhattacharya Son Jay Stuck In Dubai Singer request to Indian government and share emotional post
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.