मुस्लिम से हिंदू बनी ये एक्ट्रेस, धर्मेंद्र के साथ किया था डेब्यू, अब 41 साल बाद करेंगी अनिल कपूर संग काम

Khushbu Sundar comeback: फिल्म इंडस्ट्री में में हमने प्यार के लिए धर्म बदलते कई बार देखा है, लेकिन कई सितारों ने अपना करियर बनाने के लिए भी अपने नाम बदले और मुस्लिम से हिंदू बन गए। ऐसे में एक एक्ट्रेस थी जो मुसलमान होते हुए हिंदू बनी और फिर इंडस्ट्री में कदम रखा था। उस एक्ट्रेस ने दर्शकों के दिलों पर राज भी किया था। अब एक बार फिर वह लंबे समय बाद पर्दे पर वापसी कर रही है, हम बात कर रहे हैं दिग्गज एक्ट्रेस की, जिन्होंने साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है और वो कोई और नहीं बल्कि खुशबू सुंदर हैं।