ममता कुलकर्णी ने अपनी उस दोस्त को किया याद जिसकी मौत थी एक दर्दनाक हादसा, लिखा- अपने वक्त की खूबसूरत एक्ट्रेस…

दिव्या भारती का फिल्मी सफर किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने तेलुगु फिल्म 'बॉब्बिली राजा' से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन बॉलीवुड में आते ही उन्होंने जैसे तहलका मचा दिया। 'विश्वात्मा', 'दीवाना', 'शोला और शबनम' जैसी फिल्मों ने उन्हें रातों-रात सुपरस्टार बना दिया था। हर बड़ा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनके घर के चक्कर काटता था। लेकिन अफसोस, अप्रैल 1993 में अपने घर की बालकनी से गिरने के कारण महज 19 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत आज भी फैंस के लिए एक ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भर पाया।