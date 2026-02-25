‘केरल से एक भी महिला नहीं मिली’, ‘द केरल स्टोरी 2’ के मेकर्स पर कांग्रेस का बड़ा आरोप, फिल्म को बताया प्रोपेगेंडा

Congress Allegations On The Kerela Story 2: फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज से पहले ही सियासी घमासान तेज हो गया है। राजधानी दिल्ली में आयोजित एक प्रचार कार्यक्रम के बाद यह विवाद और गहरा गया, जब फिल्म के निर्माताओं ने दावा किया कि उन्होंने कथित रूप से जबरन धर्म परिवर्तन की शिकार वास्तविक महिलाओं को मंच पर पेश किया। फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है।