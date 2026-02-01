25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

home_icon

बॉलीवुड

‘दो दीवाने सहर में’ की रफ्तार पड़ी फुस्स, 5 दिन में कमाए सिर्फ इतने करोड़

Do Deewane Seher Mein Box Office Collection: मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की हाल में आई फिल्म दो दीवाने इस सहर में बॉक्स ऑफिस पर तय अनुमान से काफी कम कमाई कर पाई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Anshika Kasana

Feb 25, 2026

latest release do deewane seher mein mrunal thakur and sidhant chaturvedi (source: twitter)

हाल में आई फिल्म दो दीवाने सहर में बॉक्स ऑफिस पर अपने रंग नहीं बिखेर पा रही है।

Do Deewane Seher Mein Box Office Collection: सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की फिल्म दो दीवाने सहर में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन में बनी फिल्म ने अपने पांचवे दिन करीब 50 लाख की कमाई की, जिसके बाद इसका कुल कलेक्शन लगभग 5 करोड़ पहुंच गया है। आइए जानते हैं फिल्म के पहले हफ्ते के प्रदर्शन के बारे में और उसकी अब तक की कमाई रिपोर्ट।

कम शुरुआत और कोई बढ़ोतरी नहीं (Do Deewane Seher Mein Box Office Collection)

फिल्म का प्रदर्शन शुरुआत से ही औसत रहा है। अब तक इसमें कोई खास बढ़ोतरी भी नहीं दिखाई दी है। फिल्म की किफायती टिकट दरों के बाद भी, दर्शकों की संख्या में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। इसके बावजूद फिल्म ने किसी तरह से अपने दर्शकों को आकर्षित नहीं किया है। फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन (5 दिन) 5 करोड़ है।

पॉजिटिव रिव्यू के बावजूद कमाई में ठहराव

फिल्म को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अपना रंग नहीं जमा पाई है। फिल्म की कहानी एक असल जोड़े की प्रेम कहानी है, जो अपने संघर्षों से गुजरते हुए प्यार तक पहुंचते हैं। हालांकि, इसको लेकर दर्शकों की प्रतिक्रिया अच्छी रही, लेकिन इसका फायदा फिल्म को नहीं हुआ।

पहले हफ्ते की उम्मीदें पूरी नहीं हुईं (Do Deewane Seher Mein Box Office Collection)

संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन फिल्म के पहले हफ्ते का कलेक्शन करीब 6 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान है, जो कि अपेक्षाओं से काफी कम है। बड़े बैनर और चर्चित स्टारकास्ट को देखते हुए इस फिल्म को ज्यादा सफलता मिलने की उम्मीद थी, लेकिन यह उम्मीद पूरी होती नहीं दिख रही है।

फिल्म का भविष्य क्या होगा?

अगर अगले वीकेंड तक फिल्म की कमाई में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, तो उसका बॉक्स ऑफिस पर आगे का सफर मुश्किल हो सकता है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये फिल्म दर्शकों को अपनी तरफ खींचने में सफल हो पाती है या नहीं।

