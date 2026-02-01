‘दो दीवाने सहर में’ की रफ्तार पड़ी फुस्स, 5 दिन में कमाए सिर्फ इतने करोड़

Do Deewane Seher Mein Box Office Collection: सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की फिल्म दो दीवाने सहर में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन में बनी फिल्म ने अपने पांचवे दिन करीब 50 लाख की कमाई की, जिसके बाद इसका कुल कलेक्शन लगभग 5 करोड़ पहुंच गया है। आइए जानते हैं फिल्म के पहले हफ्ते के प्रदर्शन के बारे में और उसकी अब तक की कमाई रिपोर्ट।