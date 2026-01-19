19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

यादें, इश्क और जुदाई…शहर की गलियों में बसे इस प्यार ने जगा दिए पुराने जज्बात, हुआ वायरल

Do Deewane Seher Mein Teaser: यादें, इश्क और जुदाई… शहर की गलियों में बसे इस प्यार ने जगा दिए पुराने जज्बात। उन गलियारों में गुजरती हुई हर याद मानो दिल की धड़कनों को फिर से जिंदा कर रही है। इसका टीजर दर्शकों द्वारा खूब पसंद की जा रही है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 19, 2026

Do Deewane Seher Mein

Do Deewane Seher Mein (सोर्स: IMDb)

Do Deewane Seher Mein Teaser: प्यार के महीने यानी फरवरी में फैंस को रोमांस का एक नया रंग देखने को मिलने वाला है। संजय लीला भंसाली के 'भंसाली प्रोडक्शंस' और 'जी स्टूडियोज' के बैनर तले बनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'दो दीवाने सहर में' (Do Deewane Saher Mein) का रोमांटिक टीजर आज रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाली है।

शहर की गलियों में बसे इस प्यार ने जगा दिए पुराने जज्बात

टीजर की सबसे मजेदार बात इसकी शुरुआत है, क्योंकि बैकग्राउंड में फिल्म 'घरौंदा' का कालजयी गाना 'दो दीवाने शहर में' बजता है, जो फैंस को तुरंत पुरानी यादों में ले जाता है। करीब 1 मिनट के इस टीजर में सिद्धांत और मृणाल के बीच बेहद खूबसूरत और रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिलती है। साथ ही, टीजर का अंत थोड़ा दंग करने वाला है, जहां प्यार की ये कहानी अचानक दर्द और इमोशन्स की ओर मुड़ती है।

बता दें, निर्माताओं ने टीजर शेयर करते हुए एक बहुत ही प्यारा कैप्शन लिखा- "क्योंकि हर 'इश्क' परफेक्ट नहीं होता, पर काफी होता है। इस शहर की एक ऐसी ही अधूरी लेकिन पूरी प्रेम कहानी के साक्षी बनिए।" इसका कैप्शन ये इशारा करता है कि फिल्म में केवल मीठा रोमांस ही नहीं, बल्कि रिश्तों की कड़वाहट, जुदाई और हकीकत को भी दिखाया जाएगा।

शानदार विजुअल्स और संगीत का तड़का

इतना ही नहीं, फिल्म का डायरेक्शन 'मॉम' जैसी फिल्म बना चुके रवि उदयावर ने किया है, जबकि इसकी कहानी अभिरुचि चंद ने लिखी है। मुख्य कलाकारों के अलावा फिल्म में ईला अरुण, जॉय सेनगुप्ता, आयशा रजा, अचिंत कौर और संदीपा धर जैसे फेमस स्टार्स भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आने वाले है।

बता दें, संजय लीला भंसाली की फिल्मों की तरह ही इस फिल्म में भी शानदार विजुअल्स और संगीत का तड़का देखने को मिल रहा है। 'दो दीवाने सहर में' वैलेंटाइन वीक के आसपास यानी 20 फरवरी 2026 को थिएटर में दस्तक देने वाली है। सिद्धांत और मृणाल के फैंस इस टीजर को देखकर काफी उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर उनकी सादगी और ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री की जमकर सराहना हो रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

19 Jan 2026 04:03 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / यादें, इश्क और जुदाई…शहर की गलियों में बसे इस प्यार ने जगा दिए पुराने जज्बात, हुआ वायरल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

200 डांसर और ग्रैंड सेट देख प्रोड्यूसर ने पकड़ लिया सिर, गाने की बजट सुन रो पड़े थे मेकर्स

अब तक का सबसे महंगा गाना
बॉलीवुड

‘डंकी’ के बाद शाहरुख खान की वापसी! 2026 में ही दिखेंगे बड़े पर्दे पर

Shahrukh Khan in 'King'
बॉलीवुड

पहले 60… फिर 150 करोड़ के घोटाले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का नाम आया सामने

Raj Kundra scam
बॉलीवुड

खतरे में ‘धुरंधर’ का रिकॉर्ड! सनी की ‘बॉर्डर 2’ का रिलीज से पहले धमाका, एडवांस बुकिंग में गाड़े झंडे

Border 2 Advance Booking
बॉलीवुड

6 साल बीत गए, लेकिन दर्द वही है… ‘2026 नया 2016 है’ ट्रेंड में फिर छलका सुतापा का दर्द

Irrfan Khan - Sutapa photo
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.