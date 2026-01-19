यादें, इश्क और जुदाई…शहर की गलियों में बसे इस प्यार ने जगा दिए पुराने जज्बात, हुआ वायरल

Do Deewane Seher Mein Teaser: प्यार के महीने यानी फरवरी में फैंस को रोमांस का एक नया रंग देखने को मिलने वाला है। संजय लीला भंसाली के 'भंसाली प्रोडक्शंस' और 'जी स्टूडियोज' के बैनर तले बनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'दो दीवाने सहर में' (Do Deewane Saher Mein) का रोमांटिक टीजर आज रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाली है।