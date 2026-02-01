‘वैलेंटाइन डे’ पर 73 साल के अभिनेता दलीप ताहिल ने मांगी माफी, बोले- मैं हमेशा प्यार का दुश्मन रहा

Dalip Tahil Valentine Day Post: 'वैलेंटाइन डे' के मौके पर जहां सोशल मीडिया पर प्यार भरे मैसेज और गुलाबों की भरमार रही, वहीं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दलीप ताहिल इस खास दिन पर माफी मांगते हुए नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्यार का जिक्र करते हुए ऑफिशियली माफी मांगी। दलीप ताहिल का वैलेंटाइन पोस्ट क्यों इतना वायरल हो रहा है, चलिए जानते हैं।