बॉलीवुड

राजपाल यादव की होरोइन ने खोला बड़ा राज, सेट पर अभिनेता के बर्ताव पर की टिप्पणी

Anusmriti Sarkar On Rajpal Yadav: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसी बीच उनके साथ काम करने वालीं एक्ट्रेस ने उनके बर्ताव के बारे में बात की है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 14, 2026

Anusmriti Sarkar On Rajpal Yadav

Anusmriti Sarkar On Rajpal Yadav (सोर्स- एक्स)

Anusmriti Sarkar On Rajpal Yadav: बॉलीवुड में लंबे समय तक टिके रहना केवल प्रतिभा का नहीं, बल्कि बर्ताव और अनुशासन का भी नतीजा होता है। यही वजह है कि अभिनेता राजपाल यादव आज भी इंडस्ट्री में सम्मान के साथ देखे जाते हैं। हाल ही में अभिनेत्री अनुस्मृति सरकार ने उनके साथ काम करने के अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्हें दिल से नेक इंसान बताया है, साथ ही सेट पर उनके व्यवहार को लेकर भी बात की है।

‘हम तुम्हें चाहते हैं’ से जुड़ी खास यादें (Anusmriti Sarkar On Rajpal Yadav:)

साल 2023 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'हम तुम्हे चाहते हैं' में दोनों कलाकारों ने साथ काम किया था। अनुस्मृति के मुताबिक ये प्रोजेक्ट उनके करियर के लिए बेहद खास रहा। उन्होंने बताया कि इमोशनल सीन से भरी इस फिल्म में एक अनुभवी अभिनेता के साथ स्क्रीन साझा करना उनके लिए सीखने का सुनहरा मौका था।

उनका कहना है कि सेट पर राजपाल यादव की मौजूदगी से कभी दबाव महसूस नहीं हुआ। इंडस्ट्री में लंबा अनुभव रखने के बावजूद उन्होंने कभी वरिष्ठता का रौब नहीं दिखाया। उल्टा, उन्होंने ऐसा माहौल बनाया जिसमें हर कलाकार सहज होकर अपना सर्वश्रेष्ठ दे सके।

सेट पर पॉजिटिव एनर्जी का माहौल (Anusmriti Sarkar On Rajpal Yadav:)

अनुस्मृति ने बताया कि किसी भी फिल्म की सफलता केवल अभिनय पर नहीं, बल्कि शूटिंग के दौरान बने माहौल पर भी निर्भर करती है। उनके मुताबिक राजपाल यादव हर सीन से पहले पूरी तैयारी के साथ आते थे, लेकिन साथ ही वातावरण को हल्का-फुल्का बनाए रखते थे।

उन्होंने कहा कि जब कोई सीन भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण होता था, तब भी वो सभी को सहज महसूस कराते थे। यही कारण था कि कैमरे के सामने उनकी केमिस्ट्री स्वाभाविक नजर आई।

हर सीन के प्रति समान समर्पण

अनुस्मृति सरकार ने ये भी बताया कि राजपाल यादव हर सीन को समान गंभीरता से लेते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। उनके भीतर अपने किरदार के प्रति ईमानदारी साफ झलकती है। यही समर्पण आसपास के कलाकारों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है।

उनका मानना है कि एक दिग्गज कलाकार का ये रवैया नए कलाकारों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि उनके साथ काम करते हुए उन्हें अभिनय की बारीकियों को समझने का मौका मिला।

हास्य और भावनाओं का संतुलन

राजपाल यादव को अक्सर उनकी कॉमिक टाइमिंग के लिए सराहा जाता है, लेकिन अनुस्मृति का कहना है कि वो भावनात्मक दृश्यों में भी उतने ही सशक्त हैं। रिहर्सल के दौरान वो माहौल को हल्का रखते, लेकिन कैमरा ऑन होते ही पूरी तरह किरदार में उतर जाते थे।

अनुस्मृति ने इसे एक बड़ी सीख बताया- कब माहौल को हल्का रखना है और कब पूरी गंभीरता के साथ शॉट देना है। उनके मुताबिक यही संतुलन किसी भी अभिनेता को खास बनाता है।

सभी के प्रति सम्मान

अनुस्मृति सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि राजपाल यादव सेट पर मौजूद हर व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं। तकनीशियन से लेकर सह-कलाकार तक, वह सभी को बराबर महत्व देते हैं। इंडस्ट्री में यही गुण उन्हें केवल एक अच्छे अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाता है।

तिहाड़ जेल में बंद हैं एक्टर

बता दें 5 फरवरी को चेक बाउंस मामले को लेकर राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। फिलहाल वो कानूनी संकट से जूझ रहे हैं। इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में 15 फरवरी को अगली सुनवाई होगी।

