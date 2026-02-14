राजपाल यादव की होरोइन ने खोला बड़ा राज, सेट पर अभिनेता के बर्ताव पर की टिप्पणी

Anusmriti Sarkar On Rajpal Yadav: बॉलीवुड में लंबे समय तक टिके रहना केवल प्रतिभा का नहीं, बल्कि बर्ताव और अनुशासन का भी नतीजा होता है। यही वजह है कि अभिनेता राजपाल यादव आज भी इंडस्ट्री में सम्मान के साथ देखे जाते हैं। हाल ही में अभिनेत्री अनुस्मृति सरकार ने उनके साथ काम करने के अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्हें दिल से नेक इंसान बताया है, साथ ही सेट पर उनके व्यवहार को लेकर भी बात की है।