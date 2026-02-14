रणवीर सिंह के बाद पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी, 10 करोड़ की रंगदारी की मांग

Himanshi Khurana Lawrence Bishnoi Threat: पंजाब की चर्चित अभिनेत्री और गायिका हिमांशी खुराना को कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगते हुए धमकी भरा कॉल मिलने से हड़कंप मच गया है। ये कॉल कथित रूप से लॉरेंस बिश्नेई गिरोह से जुड़े एक ऑपरेटिव की ओर से आया बताया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही पंजाब पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है और जांच शुरू कर दी है।