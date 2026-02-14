14 फ़रवरी 2026,

बॉलीवुड

रणवीर सिंह के बाद पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी, 10 करोड़ की रंगदारी की मांग

Himanshi Khurana Lawrence Bishnoi Threat: पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी भरा कॉल आया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस जांच कर रही है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 14, 2026

Himanshi Khurana Lawrence Bishnoi Threat

Himanshi Khurana (सोर्स- एक्स)

Himanshi Khurana Lawrence Bishnoi Threat: पंजाब की चर्चित अभिनेत्री और गायिका हिमांशी खुराना को कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगते हुए धमकी भरा कॉल मिलने से हड़कंप मच गया है। ये कॉल कथित रूप से लॉरेंस बिश्नेई गिरोह से जुड़े एक ऑपरेटिव की ओर से आया बताया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही पंजाब पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है और जांच शुरू कर दी है।

विदेश से ऑपरेट कर रहे गैंग पर शक (Himanshi Khurana Lawrence Bishnoi Threat)

पुलिस सूत्रों के अनुसार, कॉल चंडीगढ़ से ट्रेस हुआ है और इसे गैंग के सहयोगी हैरी बॉक्सर द्वारा किए जाने की आशंका है, जो विदेश में बैठकर नेटवर्क संचालित करता बताया जाता है। कॉल में न केवल बड़ी रकम की मांग की गई, बल्कि अभिनेत्री की सुरक्षा को लेकर गंभीर धमकी भी दी गई।

मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरमंददीप हंस ने पुष्टि की कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। साथ ही, एहतियातन हिमांशी खुराना की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है।

पहले भी निशाने पर रहे सितारे

ये पहली बार नहीं है जब मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों को इस तरह की धमकियां मिली हों। हाल के महीनों में कई हाई-प्रोफाइल हस्तियों को कथित तौर पर गैंग की ओर से धमकी भरे संदेश मिल चुके हैं। अभिनेता रणवीर सिंह और फिल्ममेकर रोहित शेट्टी को भी ऑडियो मैसेज के जरिए चेतावनी देने की खबरें सामने आई थीं।

एक रिकॉर्डेड संदेश में पूरे बॉलीवुड को संबोधित करते हुए कथित तौर पर यह कहा गया था कि कुछ खास लोगों के साथ काम करने वालों को भी निशाना बनाया जाएगा। इसी क्रम में अभिनेता सलमान खान से जुड़े नामों का भी जिक्र किया गया था।

संगीत जगत भी अछूता नहीं

इससे पहले गायक बी पराक को भी धमकी कॉल मिलने की सूचना सामने आई थी। उनके करीबी सहयोगियों को लेकर भी आपराधिक तत्वों की गतिविधियों की चर्चा रही। इन घटनाओं ने फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

कानून-व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि धमकी कॉल की सत्यता और स्रोत की गहन जांच की जा रही है। साइबर सेल और इंटेलिजेंस टीमें कॉल डिटेल्स, आईपी ट्रेसिंग और संबंधित नेटवर्क की जांच में जुटी हैं।

Updated on:

14 Feb 2026 06:43 pm

Published on:

14 Feb 2026 06:22 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रणवीर सिंह के बाद पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी, 10 करोड़ की रंगदारी की मांग

