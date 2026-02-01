विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की हल्दी की तस्वीरें आई सामने, फैंस के साथ साझा किए खूबसूरत पल

यह भव्य विवाह समारोह उदयपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच आयोजित किया जा रहा है। 23 फरवरी से शुरू हुए उत्सव में फिल्म जगत की कई हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। गौरतलब है कि दोनों ने पिछले वर्ष 3 अक्टूबर 2025 को हैदराबाद में एक निजी समारोह में सगाई की थी, जिसे बेहद सादगी से आयोजित किया गया था।