200 लोग देख रहे थे…, जब रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा के साथ पहले On-screen Kiss पर की बात

FilmyGyan के अनुसार, रश्मिका मंदाना ने बताया, "मेरा पहला ऑनस्क्रीन किस साल 2018 में आई फिल्म 'गीता गोविंदम' में था। इसके आगे वो कहती हैं कि पहली बार, आपको पता नहीं होता कि यह कैसा होता है - यह एक को-स्टार के साथ होता है। मेरे लिए, Kiss करना बहुत ही प्राइवेट बात है। यह बहुत ही निजी पल होता है। 200 लोग देख रहे थे, और मैं सोच रही थी, कैसे? लेकिन मुझे लगता है कि को-स्टार के लिए भी ऐसा ही होता है। विजय भी मेरे जैसा ही महसूस कर रहे थे। तो हमने सोचा, इसे कैसे करें?"