24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

अब सेंचुरी मारनी है…बिग बी की नातिन संग ब्रेकअप के बाद, 34 की उम्र में शादी पर बोले एक्टर, हुआ वायरल

Siddhant Chaturvedi: हाल ही में फेमस एक्टर ने अपनी 34 की उम्र में शादी को लेकर खुलकर बातें की हैं। बिग बी यानी अमिताभ बच्चन की नातिन के साथ अपने पुराने ब्रेकअप के बाद उन्होंने अपने जीवन में नई शुरुआत करने की इच्छा जाहिर की है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 24, 2026

अब सेंचुरी मारनी है...बिग बी की नातिन संग ब्रेकअप के बाद, 34 की उम्र में शादी पर बोले एक्टर, हुआ वायरल

सिद्धांत चतुर्वेदी और नव्या नवेली नंदा (सोर्स: x)

Siddhant Chaturvedi: बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा से पब्लिक से दूर रखते आए हैं। 2022 की शुरुआत में अफवाहें उड़ी थीं कि वो अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा के साथ रिलेशनशिप में हैं। बता दें, सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट्स को लेकर फैंस चर्चा करते रहते थे और पैपराजी भी उन्हें कई बार साथ में स्पॉट करते देखे गए, लेकिन सिद्धांत ने कभी अपने रिश्ते को लेकर कोई खुलासा नहीं किया। बता दें, 2024 के बीच में खबर आई कि इन दोनों के बीच ब्रेकअप हो चुका है।

सिद्धांत की लव लाइफ

फैंस लगातार सिद्धांत की लव लाइफ के बारे में जानने के लिए उत्साहित रहते हैं। वे ये जानना चाहते हैं कि सिद्धांत अभी किसे डेट कर रहे हैं या उनकी शादी कब होने वाली है। इस बीच, एक्टर ने अपने चाहने वालों की उत्सुकता का ख्याल रखते हुए। एक इंटरव्यू में अपनी शादी और रिश्तों को लेकर सीधी बातें कही।

इंटरव्यू में सिद्धांत ने बताया कि उनके घर में शादी की चर्चाएं हमेशा होती हैं और उनकी मम्मी नाना-नानी चाहती हैं कि परिवार में बच्चे हों, ताकि वे काम पर जाने के दौरान उनकी देखभाल कर सकें और उनके साथ खेल सकें। इस पर सिद्धांत कहते हैं, "मम्मी इसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है?" उन्होंने साफ किया कि शादी एक बड़ा और गंभीर फैसला होता है और वो जल्दबाजी में शादी नहीं करना चाहते।

ट्रेडिशनल मैरिज में यकीन रखते हैं

इतना ही नहीं, सिद्धांत ने अपने विचार शेयर करते हुए कहा कि वे ट्रेडिशनल मैरिज में यकीन रखते हैं। शादी सिर्फ 2 व्यक्तियों का नहीं, बल्कि 2 परिवारों का मिलन है। इसलिए सही मैच होना बहुत जरूरी होता है ताकि जीवन में साथ निभाने वाला साथी बैटिंग के बीच में मैच न छोड़ दे। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि "मैं सेंचुरी मारना चाहता हूं, यानी मेरी शादी 100 साल तक चले। इसलिए सोच-समझकर ही फैसला लूंगा।"

बता दें, अपनी लेटेस्ट फिल्म 'दो दीवाने सहर में' के दौरान हुए अपने हार्टब्रेक का भी जिक्र करते हुए सिद्धांत ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान वे व्यक्तिगत परेशानियों से गुजर रहे थे और इस फिल्म ने उन्हें हील करने में मदद की। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में खुलासा किया था कि वो उस समय अपनी जिंदगी के एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे।

अरेंज्ड मैरिज को लेकर भी अपने विचार बताए

सिद्धांत चतुर्वेदी ने अरेंज्ड मैरिज को लेकर भी अपने विचार साफ किए। उन्होंने कहा कि वे अरेंज्ड मैरिज के लिए पूरी तरह से खुले हैं। इसकी वजह बताते हुए कहा कि उनकी उम्र के आसपास उनके कई दोस्त और रिश्तेदार शादी कर रहे हैं और परिवार के साथ रहकर एक-दूसरे को समझने का अपना अलग ही मजा है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि जल्दबाजी कोई ऑप्शन नहीं है, "अगर अभी मेरी शादी नहीं हो रही तो मैं क्या बताऊं?" हालांकि सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'दो दीवाने सहर में' बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन सिद्धांत की एक्टिंग की खूब सराहना हुई। फैंस और क्रिटिक्स दोनों ने उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की, जो उनकी आगे की फिल्मिंग करियर के लिए सकारात्मक संकेत भी हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

24 Feb 2026 04:20 pm

Published on:

24 Feb 2026 04:17 pm

Hindi News / Entertainment / अब सेंचुरी मारनी है…बिग बी की नातिन संग ब्रेकअप के बाद, 34 की उम्र में शादी पर बोले एक्टर, हुआ वायरल

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ड्राइवर सोता रहा…कार से बदबू आने से परेशान हुई प्रियंका चोपड़ा की बहन, डरावना अनुभव किया शेयर

Meerra Chopraa Scary Experience
बॉलीवुड

200 लोग देख रहे थे…, जब रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा के साथ पहले On-screen Kiss पर की बात

Rashmika Mandana and Vijay Devarkonda
मनोरंजन

Mayank Pawar Death: ‘स्प्लिट्सविला 7’ फेम मयंक पवार की मौत, खबर से सदमें में हैं फैंस

स्प्लिट्सविला सीजन 7 के सबसे फेमस कंटेस्टेंट रहे मयंक पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मौत की पुष्टि उन्हीं के इंस्टाग्राम से हुई है।
TV न्यूज

नाभि के लिए भोजपुरी सिंगर्स और हीरो में क्यों है इतना ऑब्सेशन? निरहुआ ने दिया सटीक जवाब

अक्सर भोजपुरी इंडस्ट्री के गानों और स्टार्स को अश्लील इंडस्ट्री कहा जाता है। उसके गाने भी बेहद खराब होते हैं। साथ ही ज्यादातर गानों में नाभि और अंगों पर ही क्यों फोकस किया जाता है उसका जवाब एक्टर निरहुआ ने दिया है।
भोजपुरी

21 की उम्र में रश्मिका ने 13 साल बड़े एक्टर से की थी सगाई, एक साल में टूटा रिश्ता, अब सच आया सामने

21 की उम्र में रश्मिका ने 13 साल बड़े एक्टर से की थी सगाई, एक साल में टूटा रिश्ता, अब सच आया सामने
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.