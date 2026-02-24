अब सेंचुरी मारनी है...बिग बी की नातिन संग ब्रेकअप के बाद, 34 की उम्र में शादी पर बोले एक्टर, हुआ वायरल

Siddhant Chaturvedi: बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा से पब्लिक से दूर रखते आए हैं। 2022 की शुरुआत में अफवाहें उड़ी थीं कि वो अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा के साथ रिलेशनशिप में हैं। बता दें, सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट्स को लेकर फैंस चर्चा करते रहते थे और पैपराजी भी उन्हें कई बार साथ में स्पॉट करते देखे गए, लेकिन सिद्धांत ने कभी अपने रिश्ते को लेकर कोई खुलासा नहीं किया। बता दें, 2024 के बीच में खबर आई कि इन दोनों के बीच ब्रेकअप हो चुका है।