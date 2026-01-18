18 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

शादी की अफवाहों के बीच सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर का वीडियो हुआ वायरल

Siddhant Chaturvedi And Mrunal Thakur: शादी की अफवाहों के बीच सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसने फैंस के बीच उनकी शादी को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 18, 2026

Siddhant Chaturvedi And Mrunal Thakur

Siddhant Chaturvedi And Mrunal Thakur (सोर्स: इंस्टाग्राम viralbhayani के द्वारा)

Siddhant Chaturvedi And Mrunal Thakur: बॉलीवुड में इन दिनों एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर को लेकर चर्चाएं तेज हैं। शादी की अफवाहों के बीच मृणाल और सिद्धांत चतुर्वेदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसने फैंस का ध्यान खींच लिया है। वीडियो वायरल होते ही लोग अलग-अलग कयास लगाने लगे हैं।

सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर का वीडियो हुआ वायरल

वायरल वीडियो में सिद्धांत और मृणाल एक साथ नजर आ रहे हैं। दोनों बेहद सहज और आरामदायक अंदाज से हसते हुए एक-दूसरे का हाथ थामें पैप्स के सामने पोज देते और आपस में बात करते हुए नजर आए हैं। वीडियो में सिद्धांत का व्यवहार खासतौर पर लोगों को पसंद आ रहा है। वो मृणाल के साथ बेहद सम्मानजनक और विनम्र अंदाज में पेश नजर आए, जिस पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा- "the real true blue Gentleman… PERIOD!”। ये लाइन तेजी से ट्रेंड करने लगी और फैंस ने सिद्धांत की जमकर तारीफ की।

इतना ही नहीं, इस वीडियो को देखकर अब फैंस सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर को लेकर कयास लगाने शुरू कर दिए है कि क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और। फिलहाल, दोनों ही कलाकार सिर्फ अपने काम पर फोकस करते नजर आए। इतना ही नहीं, कुछ फैंस का मानना है कि ये महज एक दोस्ताना मुलाकात या किसी प्रोफेशनल कमिटमेंट से जुड़ा वीडियो हो सकता है, जबकि कुछ लोग इसे दोनों के रिश्ते से जोड़कर देख रहे हैं और अपने-अपने अंदाज में रिएक्शन दे रहे हैं।

इंडस्ट्री के टैलेंटेड कलाकार

बता दें, सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर दोनों ही इंडस्ट्री के टैलेंटेड कलाकार हैं और उनकी फैन फॉलोइंग काफी स्ट्रॉग है। ऐसे में जब भी वे साथ नजर आते हैं, चर्चा तो होना ही है। खबरें आ रही हैं कि ऐश्वर्या से तलाक के बाद धनुष अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर से शादी करने जा रहे हैं। कपल को लेकर काफी समय से चर्चा थी कि वो एक रिश्ते में हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कुछ कंफर्म नहीं किया हैं।

