शादी की अफवाहों के बीच सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर का वीडियो हुआ वायरल

वायरल वीडियो में सिद्धांत और मृणाल एक साथ नजर आ रहे हैं। दोनों बेहद सहज और आरामदायक अंदाज से हसते हुए एक-दूसरे का हाथ थामें पैप्स के सामने पोज देते और आपस में बात करते हुए नजर आए हैं। वीडियो में सिद्धांत का व्यवहार खासतौर पर लोगों को पसंद आ रहा है। वो मृणाल के साथ बेहद सम्मानजनक और विनम्र अंदाज में पेश नजर आए, जिस पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा- "the real true blue Gentleman… PERIOD!”। ये लाइन तेजी से ट्रेंड करने लगी और फैंस ने सिद्धांत की जमकर तारीफ की।