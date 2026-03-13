13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

तलाक के बाद हंसिका मोटवानी का पहला पोस्ट आया सामने, बताया- ‘चाहे शादी टूट गई, लेकिन…’

Hansika Motwani First Post After Divorce: एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी और सोहेल खतूरिया का हाल ही में तलाक हो गया है। अलग होने के बाद हंसिका ने अपना पहला पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक खास शब्द का इस्तेमाल किया। जानिए एक्ट्रेस के इस पोस्ट का असली मतलब क्या है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Charvi Jain

Mar 13, 2026

Hansika Motwani First Post After Divorce

Hansika Motwani post meaning Chardi Kala always (source: instagram)

Hansika Motwani First Post After Divorce: साउथ और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी की पर्सनल लाइफ को लेकर पिछले काफी समय से जो अनुमान लगाए जा रहे थे, वो अब सच साबित हो गए हैं। हंसिका और उनके पति सोहेल खतूरिया का कानूनी तौर पर तलाक हो गया है। पेरिस के एफिल टावर के सामने फिल्मी अंदाज में हुए प्रपोजल से लेकर जयपुर के मुंडोता फोर्ट में हुई शाही शादी तक, सब कुछ किसी सपने जैसा था। लेकिन यह साथ ज्यादा लंबा नहीं चल सका। तलाक की खबरों के बीच अब हंसिकाने सोशल मीडिया पर अपना पहला रिएक्शन दिया है, जो काफी वायरल हो रहा है।

तलाक के बाद हंसिका का पहला पोस्ट

बांद्रा फैमिली कोर्ट से तलाक की मंजूरी मिलने के अगले ही दिन हंसिका मोटवानी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा 'चढ़दी कला-ऑलवेज'। इस छोटे से मैसेज ने फैंस का दिल जीत लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस 'चढ़दी कला' का मतलब क्या है? यह एक पंजाबी शब्द है जिसका मतलब होता है हमेशा जोश में रहना और कभी हिम्मत न हारना। हंसिका ने इस पोस्ट के जरिए बताया है कि चाहे शादी टूट गई हो, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा है। वो इस दुख से बाहर निकलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।

क्यों टूटा यह रिश्ता?

दिसंबर 2022 में जयपुर में हुई इस शाही शादी में दरार तब दिखने लगी थी, जब हंसिका ने अचानक अपने पति सोहेल के साथ वाली सारी फोटो डिलीट कर दी थीं। कोर्ट में यह बताया गया कि दोनों के स्वभाव, सोचने के तरीके और लाइफस्टाइल में काफी अंतर था। जुलाई 2024 से ही दोनों अलग रह रहे थे। परिवार और दोस्तों ने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। आखिर में दोनों ने अपनी मर्जी से अलग होने का फैसला किया।

बिना किसी लड़ाई के हुआ तलाक

हंसिका के वकील अदनान शेख ने बताया है कि यह तलाक बहुत ही शांति से हुआ है। एक्ट्रेस ने अपने पति सोहेल से एक रुपया भी नहीं मांगा है। वो बस चाहती थीं कि यह रिश्ता इज्जत के साथ खत्म हो जाए ताकि वो अपने काम पर ध्यान दे सकें। हंसिका अब अपनी पुरानी बातों को पीछे छोड़कर फिल्मों और अपने करियर में बिजी होना चाहती हैं।

एक नई शुरुआत करना चाहती है हंसिका

हंसिका मोटवानी अब पूरी तरह से अपने काम पर फोकस कर रही हैं। उनका यह 'चढ़दी कला' वाला मैसेज सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में किसी बड़े बदलाव या दुख से गुजर रहे हैं। यह शब्द सिखाता है कि जो बीत गया उसे माफ करो, जो आज है उसे स्वीकार करो और जो आने वाला कल है, उसका स्वागत मुस्कुराहट के साथ करो।

ये भी पढ़ें

पैसे के चक्कर में फंसे राजपाल यादव, तो डायरेक्टर ने कह दिया ‘अनपढ़’, अब सफाई सुनकर चकरा जाएगा दिमाग!
बॉलीवुड
राजपाल यादव को लेकर प्रियदर्शन के बयान

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

13 Mar 2026 02:33 pm

Hindi News / Entertainment / तलाक के बाद हंसिका मोटवानी का पहला पोस्ट आया सामने, बताया- ‘चाहे शादी टूट गई, लेकिन…’

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अनुराग डोभाल ICU से आए बाहर, पत्नी ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘मुझे किसी सर्टिफिकेट…’

Anurag Dobhal Health Update
मनोरंजन

‘धुरंधर: द रिवेंज’ से पहले आदित्य धर का फैंस के लिए इमोशनल पोस्ट, बोले- ‘अपने सपनों पर से कभी…’

Heartfelt Post
मनोरंजन

मुसलमानों से अच्छे हैं हिंदू… Mumtaz का बयान वायरल बोली- शिव और गणेश को पूजती हूं, शंकर सुंदर हैं

90 के दशक की दिग्गज एक्ट्रेस मुमताज
मनोरंजन

मौत से पहले क्या हुआ था Zubeen Garg के साथ? आखिरी पलों को लेकर पत्नी ने कही ये बात

मौत से पहले क्या हुआ था Zubeen Garg के साथ? आखिरी पलों को लेकर पत्नी ने कही ये बात
बॉलीवुड

Bhoot Bangla 2026 : अक्षय की ‘भूत बंगला’ राजस्थान के इन 2 महलों में हुई है शूट, असल में दिखते हैं ऐसे

bhoot bangla akshay kumar, bhoot bangla 2026, bhoot bangla shoot in Jaipur, bhoot bangla shoot in Rajasthan, bhoot bangla Chomu Palace,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.