तलाक के बाद हंसिका मोटवानी का पहला पोस्ट आया सामने, बताया- ‘चाहे शादी टूट गई, लेकिन…’

Hansika Motwani First Post After Divorce: साउथ और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी की पर्सनल लाइफ को लेकर पिछले काफी समय से जो अनुमान लगाए जा रहे थे, वो अब सच साबित हो गए हैं। हंसिका और उनके पति सोहेल खतूरिया का कानूनी तौर पर तलाक हो गया है। पेरिस के एफिल टावर के सामने फिल्मी अंदाज में हुए प्रपोजल से लेकर जयपुर के मुंडोता फोर्ट में हुई शाही शादी तक, सब कुछ किसी सपने जैसा था। लेकिन यह साथ ज्यादा लंबा नहीं चल सका। तलाक की खबरों के बीच अब हंसिकाने सोशल मीडिया पर अपना पहला रिएक्शन दिया है, जो काफी वायरल हो रहा है।