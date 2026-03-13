अनुराग डोभाल ICU से आए बाहर, पत्नी ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘मुझे किसी सर्टिफिकेट…’

एक्सीडेंट के बाद के बाद अनुराग को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। उनके मैनेजर रोहित पांडे समय-समय पर उनकी हेल्थ अपडेट उनके फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। अब उन्होंने एक और पोस्ट शेयर कर उनकी सेहत के बारे में बड़ा अपडेट शेयर किया है। वहीं, अनुराग की पत्नी रितिका चौहान ने सोशल मीडिया पर कैसे इमोशनल पोस्ट शेयर की है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह भी किया है।