अनुराग डोभाल की पत्नी रितिका को घर में नहीं मिली थी एंट्री… मैनेजर ने किया पूरे सच का खुलासा

मैनेजर ने आगे बताया, 'परिवार सहमत नहीं हुआ, उन्होंने अनुराग को बेदखल करने की धमकी दी। पहले तो अनुराग को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने इस बारे में लोकल अखबार में भी ये विज्ञापन छपवा दिया। जिसके बाद रितिका और अनुराग ने उनके खिलाफ दहेज का केस दर्ज कराया, जिसमें कपल ने फैमिली के बुरे बर्ताव का भी जिक्र किया था। बता दें कि ये वही दहेज का केस है जिसके बारे में कलाम इंक ने अपने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल पर खुलासा किया था। रोहित ने आगे कहा, यह सब परिवार ने शुरू किया था, अनुराग ने नहीं। अनुराग अपने परिवार के साथ फिर से संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने सारे रिश्ते तोड़ दिए। हमने बदले की भावना से दहेज का केस दर्ज कराया और इसके लिए रितिका भाभी से अनुमति ली।"