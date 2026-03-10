डिप्रेशन का मजाक बनाया…अनुराग डोभाल पर भड़का ‘द 50’ का ये कंटेस्टेंट, बोले- 150 की स्पीड में सुसाइड कैसे…

अनुराग डोभाल के इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ लोग जहां उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, वहीं कई सेलिब्रिटी और उनके फैंस उनके समर्थन में भी उतर आए हैं। कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारुकी, अभिनेता अली गोनी और अभिनेत्री मन्नारा चोपड़ा जैसे सितारों ने ट्रोलर्स को फटकार लगाते हुए अनुराग के लिए संवेदना जताई।