‘दुबई को बदनाम मत करो’… खुशी मुखर्जी के वायरल वीडियो पर भड़के लोग, ऑटो देख उठे सवाल

Khushi Mukherjee Viral Harassment Video: एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी आये दिन अपने अतरंगी कपड़ों को लेकर ट्रोल होती रहती हैं। हाल में भी वो सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनके कपड़े नहीं बल्कि उनका वो दावा है जिसमें उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने कथित तौर पर सड़क पर उनके साथ मारपीट की। खुशी मुखर्जी ने वीडियो के जरिये अपने साथ हुई इस छेड़छाड़ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "दुबई भी कोई अलग नहीं है।" इससे कई लोगों ने अटकलें लगाईं कि क्या यह घटना दुबई में हुई थी, लेकिन वीडियो से कुछ और ही संकेत मिलता है।