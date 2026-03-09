एक अनजान शख्स आया और उसने मुझे… बोल्ड एक्ट्रेस ने वीडियो किया शेयर, फूट-फूटकर रोती आईं नजर

खुशी ने इंस्टाग्राम पर जो वीडियो पोस्ट किया है, उसमें वह काफी घबराई हुई दिख रही हैं। रोते हुए उन्होंने बताया, "रात के 9 बज रहे हैं, मैं सड़क पर थी और तभी एक बाइक सवार आया और मुझे थप्पड़ मारकर चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पुलिस स्टेशन जाने का भी क्या फायदा, सड़कों पर कैमरे तो लगे नहीं हैं।" वीडियो में खुशी बार-बार पीछे मुड़कर देखती हैं, जिससे साफ पता चलता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और वह जान बचाने के लिए तेज कदमों से भाग रही हैं।