‘धुरंधर 2’ देखने जाएंगे तो दिखेंगे शाहिद कपूर भी, फिल्म के साथ ही मिलेगा बड़ा सरप्राइज

पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड में बड़ी फिल्मों के साथ दूसरी फिल्मों के टीजर या ट्रेलर रिलीज करने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। इससे फिल्म को सीधे थिएटर में बैठे लाखों दर्शकों तक पहुंचने का मौका मिलता है। यही वजह है कि जियो स्टूडियोज भी धुरंधर 2 जैसी बड़ी रिलीज के साथ अपनी आने वाली फिल्मों की पहली झलक दिखाकर दर्शकों में पहले से उत्सुकता बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है।