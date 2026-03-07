ननदोई की सोच से अलग है करीना कपूर की सोच, बोलीं- बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकते…काम करने के घंटों पर बहस तेज

दूसरी ओर अभिनेता कुणाल खेमू ने काम के घंटों की इस बहस पर थोड़ा अलग दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कहा कि हर पेशे के साथ कुछ जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। उनके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में काम करना चाहता है तो उसे उस पेशे की मांगों को भी स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि कोई भी अचानक से मां नहीं बनता है।