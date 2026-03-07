7 मार्च 2026,

शनिवार

बॉलीवुड

Dhurandhar 2 Advance Booking: ट्रेलर आते ही ‘धुरंधर 2’ ने छापे करोड़ों, एडवांस बुकिंग में बना डाला बड़ा रिकॉर्ड

Dhurandhar 2 Advance Booking: 'धुरंधर 2' का ट्रेलर रिलीज होते ही फिल्म ने एडवांस बुकिंग के मामले में पहले से ही रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका में भी फिल्म की एडवांस बुकिंग को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 07, 2026

Dhurandhar 2 Advance Booking

Dhurandhar 2 Advance Booking (सोर्स- एक्स)

Dhurandhar 2 Advance Booking: बॉलीवुड फिल्मों के लिए विदेशों में दर्शकों का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन दिनों जिस फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो है अभिनेता रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’।

दिलचस्प बात ये है कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसके बाद इसी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। हालांकि अमेरिका में इसकी एडवांस बुकिंग ने शानदार शुरुआत कर दी है। शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि फिल्म ने रिलीज से पहले ही करोड़ों रुपये के टिकट बेच दिए हैं।

ट्रेलर से पहले ही दिखा जबरदस्त क्रेज (Dhurandhar 2 Advance Booking)

फिल्म प्रेमी आमतौर पर ट्रेलर देखने के बाद ही फिल्म के लिए उत्साह दिखाते हैं, लेकिन ‘धुरंधर 2’ के मामले में कहानी कुछ अलग नजर आ रही है। दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर ऐसा उत्साह है कि ट्रेलर रिलीज होते ही एडवांस बुकिंग का आंकड़ा तेजी से बढ़ने लगा है।

सूत्रों के मुताबिक अमेरिका में फिल्म की एडवांस बुकिंग फरवरी के आखिर में शुरू हुई थी। जैसे ही टिकट बिक्री शुरू हुई, दर्शकों ने तेजी से टिकट खरीदना शुरू कर दिया। यही वजह है कि रिलीज से काफी पहले ही फिल्म ने एडवांस बुकिंग में मजबूत कलेक्शन हासिल कर लिया है।

ओपनिंग वीकेंड के लिए शानदार कलेक्शन (Dhurandhar 2 Advance Booking)

रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म के प्रीमियर शो और ओपनिंग डे के लिए टिकटों की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ प्रीमियर शो की एडवांस बुकिंग से ही लाखों डॉलर की कमाई हो चुकी है। वहीं ओपनिंग डे के लिए भी टिकटों की बिक्री लगातार बढ़ रही है।

अगर पूरे ओपनिंग वीकेंड की एडवांस बुकिंग को देखा जाए तो यह आंकड़ा तेजी से 1 मिलियन डॉलर के करीब पहुंचता नजर आ रहा है। भारतीय मुद्रा में ये लगभग 10 करोड़ रुपये के आसपास बैठता है। ऐसे में ये साफ संकेत मिल रहा है कि फिल्म रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड बनाने की राह पर चल पड़ी है।

ट्रेलर रिलीज से और बढ़ेगी रफ्तार (Dhurandhar 2 Advance Booking)

फिल्म का ट्रेलर 7 मार्च को रिलीज हो चुका है और माना जा रहा है कि ट्रेलर सामने आने के बाद एडवांस बुकिंग में और तेजी देखने को मिल सकती है। आम तौर पर ट्रेलर रिलीज होने के बाद दर्शकों का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है, जिससे टिकट बिक्री में उछाल आता है।

‘धुरंधर: द रिवेंज’ की रिलीज में अभी कुछ दिन बाकी हैं, ऐसे में फिल्म के पास एडवांस बुकिंग के आंकड़े बढ़ाने का अच्छा मौका है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो फिल्म कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है।

क्या टूटेगा ‘एनिमल’ का रिकॉर्ड?

अमेरिका में ओपनिंग डे की एडवांस बुकिंग के मामले में फिलहाल बॉलीवुड की फिल्म ‘एनिमल’ का नाम सबसे ऊपर है, जिसने रिलीज से पहले ही शानदार टिकट बिक्री दर्ज की थी। अब माना जा रहा है कि रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ इस रिकॉर्ड को चुनौती दे सकती है।

फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हो रही है। फैंस लगातार फिल्म के पोस्टर, अपडेट और ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर माहौल बन चुका है।

रिलीज से पहले ही बना चर्चा का केंद्र

किसी भी फिल्म के लिए रिलीज से पहले इतना बड़ा उत्साह अपने आप में बड़ी बात होती है। ‘धुरंधर 2’ के मामले में ये साफ नजर आ रहा है कि दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्सुकता है। अब सभी की नजरें फिल्म के कुल एडवांस बुकिंग के आंकड़े पर टिकी है। अगर फिल्म का कंटेंट भी दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरता है, तो ये बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल कर सकती है।

Updated on:

07 Mar 2026 01:11 pm

Published on:

07 Mar 2026 12:41 pm

