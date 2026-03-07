Dhurandhar 2 Advance Booking: ट्रेलर आते ही ‘धुरंधर 2’ ने छापे करोड़ों, एडवांस बुकिंग में बना डाला बड़ा रिकॉर्ड

किसी भी फिल्म के लिए रिलीज से पहले इतना बड़ा उत्साह अपने आप में बड़ी बात होती है। ‘धुरंधर 2’ के मामले में ये साफ नजर आ रहा है कि दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्सुकता है। अब सभी की नजरें फिल्म के कुल एडवांस बुकिंग के आंकड़े पर टिकी है। अगर फिल्म का कंटेंट भी दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरता है, तो ये बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल कर सकती है।