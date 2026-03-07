7 मार्च 2026,

शनिवार

Dhurandhar 2 Trailer: ‘धुरंधर 2’ में रणवीर का खौफनाक अवतार देख फैंस हुए क्रेजी, 3 मिनट 25 सेकंड का दमदार ट्रेलर रिलीज

Dhurandhar 2 Trailer : सिनेमा लवर्स के लिए खुशखबरी है क्योंकि डायरेक्टर आदित्य धर की हिट फिल्म 'धुरंधर' का नया पार्ट 'धुरंधर 2' का ट्रेलर शनिवार, यानी आज 7 मार्च को रिलीज हो चुका है।

मुंबई

Shiwani Mishra

Mar 07, 2026

धुरंधर 2

फिल्म- धुरंधर 2 (सोर्स: IMDb)

Dhurandhar 2 Trailer : फिल्म 'धुरंधर 2' का 3 मिनट 25 सेकंड का दमदार ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसे देख फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह और क्रेज छा गया है। इस ट्रेलर में रणवीर सिंह का खौफनाक अवतार देखने को मिल है, जो दर्शकों को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है। उनकी एक्टिंग, फाइटिंग स्किल्स और इंटेंस कंट्रीब्यूशन ने ट्रेलर को और भी ज्यादा दमदार बना दिया है, जिससे फिल्म की कहानी के प्रति उत्साह और भी बढ़ गया है। बता दें, 'धुरंधर 2' इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है।

अपडेट अभी जारी है...

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

07 Mar 2026 11:29 am

Published on:

07 Mar 2026 11:15 am

Hindi News / Entertainment / Dhurandhar 2 Trailer: ‘धुरंधर 2’ में रणवीर का खौफनाक अवतार देख फैंस हुए क्रेजी, 3 मिनट 25 सेकंड का दमदार ट्रेलर रिलीज

