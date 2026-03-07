Dhurandhar 2 Trailer: ‘धुरंधर 2’ में रणवीर का खौफनाक अवतार देख फैंस हुए क्रेजी, 3 मिनट 25 सेकंड का दमदार ट्रेलर रिलीज

Dhurandhar 2 Trailer : फिल्म 'धुरंधर 2' का 3 मिनट 25 सेकंड का दमदार ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसे देख फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह और क्रेज छा गया है। इस ट्रेलर में रणवीर सिंह का खौफनाक अवतार देखने को मिल है, जो दर्शकों को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है। उनकी एक्टिंग, फाइटिंग स्किल्स और इंटेंस कंट्रीब्यूशन ने ट्रेलर को और भी ज्यादा दमदार बना दिया है, जिससे फिल्म की कहानी के प्रति उत्साह और भी बढ़ गया है। बता दें, 'धुरंधर 2' इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है।