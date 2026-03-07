मेरी तस्वीरें ली गई… ईरान एक्ट्रेस का छलका दर्द, बोलीं-ईरान की मोरैलिटी पुलिस ने मुझे…

एलनाज ने उस घटना को याद किया जब उन्हें ईरान की मोरैलिटी पुलिस ने हिरासत में लिया था। उन्होंने बताया, "जब मुझे वो लोग लेकर गए तो उन्होंने मेरी प्रोफाइल के लिए अपराधियों जैसे मेरी तस्वीरें ली गई थी। वह आपका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं ताकि ट्रैक कर सकें कि आपको कितनी बार पकड़ा गया है। मैं उस समय मानसिक रूप से मजबूत थी और मुझे पता था कि मेरे पास जर्मनी की नागरिकता है, मैं अगले दिन की फ्लाइट लेकर निकल जाऊंगी। लेकिन मेरा दिल उन लाखों महिलाओं के लिए बैठ गया जो वहीं रहती हैं और रोज इस जुल्म को सहती हैं।"