अश्लील और आपत्तिजनक शब्दों के कारण, हरियाणा महिला आयोग ने सिंगर को भेजा समन, बढ़ीं मुश्किलें

इस पर हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने इस मामले में सवाल उठाए कि सेंसर बोर्ड ने इस गाने को अनुमति कैसे दी। बता दें, 3 साल पहले सेंसर बोर्ड में काम कर चुकीं रेनू ने कहा, "ऐसे बोल युवाओं को गलत दिशा में ले जा सकते हैं।" आयोग ने पानीपत के एसपी को निर्देश दिया है कि वे सभी पक्षों को सुनवाई में बुलाएं। शिकायतकर्ताओं ने यूट्यूब, स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म से गाने को हटाने और NDPS कानून और भारतीय दंड संहिता के तहत जल्द कार्रवाई की मांग की।