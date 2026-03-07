क्या सलीम खान की बिगड़ी तबीयत? दोस्त जावेद अख्तर ने कैमरे के सामने बताया सच

अब ऐसी खबर सामने आई है कि सलीम खान की सेहत में सुधार हो रहा है। उनके दोस्त और मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने हाल ही में दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान सलीम खान की हेल्थ को लेकर अपडेट दिया है। बता दें, जावेद अख्तर ने बताया कि सलीम खान अब पहले से बेहतर हैं और धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं। साथ ही, जावेद ने ये कहा कि सलीम खान अब कुर्सी पर बैठकर भी बातें कर पा रहे हैं, जो उनकी तबीयत को लेकर अच्छे संकेत हैं।