7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

क्या सलीम खान की बिगड़ी तबीयत? दोस्त जावेद अख्तर ने कैमरे के सामने बताया सच

Salim Khan Health Update: बॉलीवुड के फेमस राइटर सलीम खान की बिगड़ी तबीयत को लेकर उनके दोस्त और लेखक जावेद अख्तर ने हाल ही में कैमरे के सामने सच बताया है, जिससे उनके फैंस काफी खुश नजर आए है, तो आईए जानें क्या है अपडेट…

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Mar 07, 2026

सलीम खान की बिगड़ी तबीयत? दोस्त जावेद अख्तर ने कैमरे के सामने बताया सच, बढ़ीं फैंस की धड़कनें

सलीम खान और दोस्त जावेद अख्तर (फोटो सोर्स: IMDb)

Salim Khan Health Update: बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान के पिता सलीम खान के हेल्थ को लेकर फैंस और करीबी लोग काफी चिंतित थे और कई दिनों तक उनकी सेहत पर कोई भी खबर नहीं आई थी। बता दें, कुछ दिन पहले सलीम खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बताया गया था कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसके बाद उनकी तबीयत को लेकर कई अफवाहें भी फैल रही थी।

उनकी तबीयत को लेकर अच्छे संकेत हैं

अब ऐसी खबर सामने आई है कि सलीम खान की सेहत में सुधार हो रहा है। उनके दोस्त और मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने हाल ही में दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान सलीम खान की हेल्थ को लेकर अपडेट दिया है। बता दें, जावेद अख्तर ने बताया कि सलीम खान अब पहले से बेहतर हैं और धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं। साथ ही, जावेद ने ये कहा कि सलीम खान अब कुर्सी पर बैठकर भी बातें कर पा रहे हैं, जो उनकी तबीयत को लेकर अच्छे संकेत हैं।

सलीम खान और जावेद अख्तर बॉलीवुड के सबसे फेमस लेखकों में से एक हैं। दोनों ने साथ मिलकर कई बड़ी और सुपरहिट फिल्मों के लिए कहानी लिखी है, जिनमें 'शोले' जैसी यादगार फिल्म भी शामिल है। उनकी जोड़ी को बॉलीवुड का बेस्ट लेखक जोड़ी माना जाता है।

बॉलीवुड के लोगों के लिए खुशखबरी

सलीम खान के हेल्थ से जुड़ी ये खबर उनके फैंस और बॉलीवुड के लोगों के लिए खुशखबरी है और उम्मीद की जा रही है कि वे जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। इस बीच उनके साथ उनके बेटे सलमान खान और अन्य परिवार वाले भी लगातार जुड़े हुए हैं और उनकी देखरेख कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

07 Mar 2026 06:43 am

Published on:

07 Mar 2026 06:39 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / क्या सलीम खान की बिगड़ी तबीयत? दोस्त जावेद अख्तर ने कैमरे के सामने बताया सच

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अचानक से कोई मां नहीं बनता…कुणाल खेमू ने साधा दीपिका पादुकोण पर निशाना? काम करने के घंटों की बहस में कूदे

Kunal Kemmu On Working Hours Debate
बॉलीवुड

कियारा के बिकिनी सीन पर विवादित टिप्पणी को लेकर ‘रामू’ ने दी सफाई, राम गोपाल वर्मा बोले- वो तो तारीफ…

Ram Gopal Verma On Kiara Advani Bikini Scene
बॉलीवुड

बादशाह के खिलाफ दर्ज हुई FIR, रैपर के नए गाने में अश्लीलता की हदें हुईं पार

Badshah Tateeree Song Controversy
बॉलीवुड

66 साल की ये एक्ट्रेस हैं प्रेग्नेंट? जिसे हॉटनेस का मिला है टैग, साड़ी में देख लोग लगाने लगे कयास

Neena Gupta get pregnant at 66 She wear white saree netizens said good news is coming
बॉलीवुड

ईरान-इजरायल की जंग पर पूर्व-लेफ्टिनेंट ने कही ऐसी बात, ये धार्मिक युद्ध और मजहब का खेल…

ये धार्मिक युद्ध और मजहब का खेल नहीं... ईरान-इजरायल की जंग पर एक्ट्रेस की बहन ने कही ऐसी बात, मचा बवाल
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.