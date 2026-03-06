6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

66 साल की ये एक्ट्रेस हैं प्रेग्नेंट? जिसे हॉटनेस का मिला है टैग, साड़ी में देख लोग लगाने लगे कयास

Bollywood Actress: अपनी अदाओं से 66 साल की उम्र में भी दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस को लोग बधाई दे रहे हैं। एक फोटो देख लोगों का कहना है कि नीना गुप्ता प्रेग्नेंट हैं और वह गुड न्यूज देने वाली हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Mar 06, 2026

Neena Gupta get pregnant at 66 She wear white saree netizens said good news is coming

क्या नीना गुप्ता का प्रेग्नेंट?

Bollywood Actress Neena Gupta: अपनी बेबाक अदाकारी और उससे भी ज्यादा अपने बोल्ड फैशन सेंस के लिए मशहूर एक्ट्रेस नीना गुप्ता इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। वह 66 साल की उम्र में एक सिंगल मदर हैं। उनकी बेटी भी बिना शादी के हुई थी। अब उन्हें लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वह मां बनने वाली हैं।

हाल ही में नीना गुप्ता साउथ के पावर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में पहुंची थीं। इस महफिल में नीना गुप्ता अपने पति विवेक मेहरा के साथ बेहद खूबसूरत अंदाज में नजर आई थीं, लेकिन उनकी एक तस्वीर ने इंटरनेट पर प्रेग्नेंसी की अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया है।

रश्मिका-विजय के रिसेप्शन में पहुंची थी नीना गुप्ता (Bollywood Actress Neena Gupta)

नीना गुप्ता इस शाम 'हाउस ऑफ मसाबा' की क्रीमी ऑफ-व्हाइट (आइवरी) साड़ी में नजर आईं। इस साड़ी पर बोल्ड गोल्ड फॉइल मोटिफ्स और महीन जरी का काम था, जो उन्हें एक रॉयल लुक दे रहा था। उन्होंने इसे एक मॉडर्न हॉल्टर-नेक ब्लाउज के साथ टीम-अप किया था। गोल्ड चोकर, लाल-सुनहरी चूड़ियां और हाथ में एक सुर्ख लाल पोटली बैग लिए नीना की एलिगेंस देखने लायक थी। 66 साल की उम्र में उनका यह ग्रेस हर किसी को प्रभावित कर रहा था।

सोशल मीडिया पर क्यों शुरू हुई प्रेग्नेंसी की चर्चा? (Did Neena Gupta is pregnant?)

जैसे ही नीना गुप्ता की तस्वीरें और वीडियो सामने आए, नेटिजन्स की नजर उनके 'बेली एरिया' पर टिक गई। साड़ी के ड्रेप और उनके खड़े होने के स्टाइल की वजह से सोशल मीडिया यूजर्स ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि क्या एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हैं? इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। किसी ने हैरानी जताते हुए पूछा, "क्या नीना गुप्ता इस उम्र में प्रेग्नेंट हो गई हैं?" तो किसी ने लिखा, "वह प्रेग्नेंट दिख रही हैं, क्या यह सच है?"

हालांकि, नीना के फैंस तुरंत उनके बचाव में भी उतरे। एक यूजर ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए लिखा, "यह सिर्फ साड़ी का ड्रेप है, लोगों को दूसरों की बॉडी पर कमेंट करना बंद करना चाहिए।" वहीं दूसरे ने लिखा, "66 साल की उम्र में वह इतनी ग्रेसफुल दिख रही हैं, यही काफी है।"

नीना गुप्ता है बॉलीवुड की दमदार एक्ट्रेस (Bold Actress Neena Gupta News)

नीना गुप्ता हमेशा से अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने के लिए जानी जाती हैं। चाहे वह बिना शादी के मां बनने का फैसला हो या ढलती उम्र में करियर की नई ऊंचाइयों को छूना, उन्होंने साबित किया है कि वे समाज के बनाए खांचों में फिट होने वाली महिला नहीं हैं। फिलहाल, उनके फैंस बस यही कह रहे हैं कि अफवाह आती-जाती रहेंगी, लेकिन नीना का स्टाइल हमेशा 'एवरग्रीन' रहेगा।

ये भी पढ़ें

मेरे शरीर को पूरा निचोड़ लिया… फिल्म ‘शैतान’ की एक्ट्रेस ने खोला राज, बोलीं- हर रोज कहीं न कहीं…
बॉलीवुड
Actress Janki Bodiwala said Shaitaan role squeezed my body and feeling tired those days

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Mar 2026 02:24 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 66 साल की ये एक्ट्रेस हैं प्रेग्नेंट? जिसे हॉटनेस का मिला है टैग, साड़ी में देख लोग लगाने लगे कयास

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ईरान-इजरायल की जंग पर पूर्व-लेफ्टिनेंट ने कही ऐसी बात, ये धार्मिक युद्ध और मजहब का खेल…

ये धार्मिक युद्ध और मजहब का खेल नहीं... ईरान-इजरायल की जंग पर एक्ट्रेस की बहन ने कही ऐसी बात, मचा बवाल
बॉलीवुड

सामने खड़े दिखे महादेव…भारती सिंह बोली-शिवलिंग से आई आवाज, मैं डर गई थी

सामने खड़े दिखे महादेव...भारती सिंह बोली-शिवलिंग से आई आवाज, मैं डर गई थी
बॉलीवुड

‘भारत ने मुझे धोखा दिया’ कहने वाली ईरानी एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, बोलीं- मैं 10 साल से ईरान में…

Mandana karimi U Turn after statement india has betrayed me now revealed iran banned me for 10 years
बॉलीवुड

डायरेक्टर लक्ष्मीप्रिया देवी का रेसिस्म पर फूटा गुस्सा, नॉर्थ-ईस्ट के साथ भेदभाव को बताया गलत!

क्या हम भारतीय नहीं?...डायरेक्टर लक्ष्मीप्रिया देवी का रेसिस्म पर फूटा गुस्सा, नॉर्थ-ईस्ट के साथ भेदभाव पर उठाए सवाल!
बॉलीवुड

Kriti Sanon को नीचा दिखाने वाली ‘रील लाइक’ पर यामी गौतम ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मैंने अपनी पूरी जिंदगी…

Yami Gautam breaks silence on insulted liking reel against Kriti Sanon after winning best actress award
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.