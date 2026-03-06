66 साल की ये एक्ट्रेस हैं प्रेग्नेंट? जिसे हॉटनेस का मिला है टैग, साड़ी में देख लोग लगाने लगे कयास

जैसे ही नीना गुप्ता की तस्वीरें और वीडियो सामने आए, नेटिजन्स की नजर उनके 'बेली एरिया' पर टिक गई। साड़ी के ड्रेप और उनके खड़े होने के स्टाइल की वजह से सोशल मीडिया यूजर्स ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि क्या एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हैं? इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। किसी ने हैरानी जताते हुए पूछा, "क्या नीना गुप्ता इस उम्र में प्रेग्नेंट हो गई हैं?" तो किसी ने लिखा, "वह प्रेग्नेंट दिख रही हैं, क्या यह सच है?"