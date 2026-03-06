ये धार्मिक युद्ध और मजहब का लड़ाई नहीं… ईरान-इजरायल की जंग पर एक्ट्रेस की बहन ने कही ऐसी बात, मचा बवाल

इतना ही नहीं, खूशबू पाटनी ने आगे कहा, "ईरान हमारा देश नहीं है। किसी दूसरे देश की राजनीति के लिए हमारे ही देशवासियों के बीच लड़ाई कराना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। इसीलिए इस कठिन समय में कोई भी बाहरी देश हमें बचाने नहीं आएगा और हमें अपने देश के साथ मजबूती से खड़ा रहना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए।" साथ ही, इस पोस्ट के लास्ट में खुशबू में लिखा," युद्ध ज्यादातर राजनीतिक होते हैं, न कि व्यक्तिगत। इसलिए सोच-समझकर ही कदम उठाए जाने चाहिए।"