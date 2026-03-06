6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

डायरेक्टर लक्ष्मीप्रिया देवी का रेसिस्म पर फूटा गुस्सा, नॉर्थ-ईस्ट के साथ भेदभाव को बताया गलत!

Director Lakshmipriya Devi expresses racism on discrimination: डायरेक्टर लक्ष्मीप्रिया देवी ने हाल ही में रेसिस्म के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नॉर्थ-ईस्ट में रहे लोगों के साथ हो रहे भेदभाव पर सवाल उठाए हैं, आखिर ऐसा क्यों है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Mar 06, 2026

क्या हम भारतीय नहीं?...डायरेक्टर लक्ष्मीप्रिया देवी का रेसिस्म पर फूटा गुस्सा, नॉर्थ-ईस्ट के साथ भेदभाव पर उठाए सवाल!

डायरेक्टर लक्ष्मीप्रिया देवी (सोर्स: X @assamtribuneoff के अकाउंट द्वारा)

Director Lakshmipriya Devi expresses racism on discrimination: मणिपुरी भाषा की छोटी-सी फीचर फिल्म 'बूंग' ने ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स (बाफ्टा) में देश-विदेश में खूब वाहवाही बटोरी है। ये पहली मणिपुरी फिल्म है, जिसने इतना बड़ा सम्मान हासिल किया है। इसपर फिल्म की राइटर-डायरेक्टर लक्ष्मीप्रिया देवी का कहना है कि इससे पहले भी मणिपुर की कई फिल्में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पहचान पा चुकी हैं।

नॉर्थ-ईस्ट शब्द और भेदभाव करना है गलत

लक्ष्मीप्रिया देवी ने बताया कि रीमा दास की फिल्मों ने कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया और अवार्ड भी जीते हैं। साथ ही, उन्होंने 1981 की मणिपुरी फिल्म 'इमागी निंगथेम' और 1990 की 'इशानौ' का उल्लेख किया, जो विश्व प्रसिद्ध कान्स फिल्म फेस्टिवल सहित कई बड़े मंचों पर दिखाई जा चुकी हैं। ये फिल्में लक्ष्मीप्रिया की मौसी एम के बिनोदिनी देवी के द्वारा लिखी गई थीं।

साथ ही, उन्होंने आगे बताया, "नॉर्थ-ईस्ट भारत से कई फिल्में इंटरनेशनल लेवल पर सामने आई हैं, लेकिन नॉर्थ-ईस्ट में हर कोई खुद को नॉर्थईस्टर्न कहलाना पसंद नहीं करता, वो भी हम जैसे ही भारतीय है, नॉर्थ-ईस्ट शब्द और भेदभाव करना गलत है।" दरअसल, फिल्म 'बूंग' मणिपुर की पृष्ठभूमि पर बेस्ड है, लेकिन लक्ष्मीप्रिया ने इसे मणिपुरी पहचान को बढ़ावा देने के लिए नहीं बनाया। ये कहानी उनके बचपन के अनुभवों और पारिवारिक कहानियों से प्रेरित है।

फिल्म 'बूंग' एक छोटे लड़के की कहानी है

अगर इसकी कहानी की बात करें तो, फिल्म 'बूंग' एक छोटे लड़के की कहानी है, जो अपनी मां को खुश करने के लिए एक खास तोहफा देना चाहता है। अपने दोस्त राजू के साथ वो अपने घर में गैर-मौजूद पिता को वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। इसका बाद फिल्म में बूंग का रोल गुगुन किपगेन ने निभाया है।

इतना ही नहीं, लक्ष्मीप्रिया ने आगे बताया कि इस फिल्म की शूटिंग बिना कोई कड़ा प्लान बनाए की गई। उन्होंने इसे "खुशनुमा हादसों की सीरीज" बताया और कहा कि मणिपुर में शमन जैसी मान्यताएं हैं, जिनसे ये फिल्म भी कुछ तरीकों से प्रभावित हुई। फिल्म 'बूंग' की सफलता ने न केवल मणिपुरी सिनेमा बल्कि पूरे भारत के इंडिपेंडट फिल्मों के लिए नए अवसर खोले हैं और दर्शकों द्वारा इसे खूब पसंद किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

06 Mar 2026 09:54 am

Published on:

06 Mar 2026 09:53 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / डायरेक्टर लक्ष्मीप्रिया देवी का रेसिस्म पर फूटा गुस्सा, नॉर्थ-ईस्ट के साथ भेदभाव को बताया गलत!

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Kriti Sanon को नीचा दिखाने वाली ‘रील लाइक’ पर यामी गौतम ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मैंने अपनी पूरी जिंदगी…

Yami Gautam breaks silence on insulted liking reel against Kriti Sanon after winning best actress award
बॉलीवुड

Viral Video: रश्मिका-विजय की रिसेप्शन पार्टी में हुई भिड़ंत, बाउंसरों ने तुरंत संभाली स्थिति

Viral Video: रश्मिका-विजय की रिसेप्शन पार्टी में हुई भिड़ंत, बाउंसरों ने तुरंत संभाली स्थिति
बॉलीवुड

तलाक के विवादों के बीच चेन्नई के रिसेप्शन पर विजय और तृषा कृष्णन साथ आए नजर, वायरल

तलाक के विवादों के बीच चेन्नई के रिसेप्शन पर विजय और तृषा कृष्णन साथ आए नजर, वायरल
बॉलीवुड

The Kerala Story 2 का हिस्सा न होने पर अदा शर्मा ने दिया ऐसा बयान, सवाल करने वालो की बोलती हुई बंद

Adah Sharma On Not Work In The Kerala Story 2
बॉलीवुड

India vs England T20 जीत पर स्टेडियम में झूमे बॉलीवुड सितारे, वीडियो वायरल

India vs England T20
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.