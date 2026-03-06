Kriti Sanon को नीचा दिखाने वाली ‘रील लाइक’ पर यामी गौतम ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मैंने अपनी पूरी जिंदगी…

यामी ने यह भी साफ किया कि उनकी कोई बड़ी पीआर टीम नहीं है जो उनकी इमेज चमकाए। उन्होंने कहा कि एंटरटेनमेंट अवॉर्ड शोज को लेकर उनका स्टैंड बहुत पहले से ही क्लियर है और वह इन सब गॉसिप से दूर रहना पसंद करती हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी अगली फिल्मों और बेहतर परफॉर्मेंस पर है।



यह पहली बार नहीं है जब किसी बड़े अवॉर्ड शो के फैसले पर सवाल उठे हों, लेकिन यामी की इस बेबाकी ने साफ कर दिया है कि वे किसी भी विवाद का हिस्सा बनकर सुर्खियां नहीं बटोरना चाहतीं। अब देखना यह है कि कृति सेनन इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं।