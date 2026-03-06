6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Viral Video: रश्मिका-विजय की रिसेप्शन पार्टी में हुई भिड़ंत, बाउंसरों ने तुरंत संभाली स्थिति

Rashmika Mandanna And Vijay Devarakonda Reception video: रश्मिका मंदाना और विजय की रिसेप्शन पार्टी की एक वायरल वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। वीडियो में पार्टी में अचानक एक मामूली झड़प देखने को मिली है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Mar 06, 2026

Viral Video: रश्मिका-विजय की रिसेप्शन पार्टी में हुई भिड़ंत, बाउंसरों ने तुरंत संभाली स्थिति

रश्मिका-विजय की रिसेप्शन पार्टी (सोर्स: X अकाउंट के द्वारा ली तस्वीर)

Rashmika Mandanna And Vijay Devarakonda Reception video: फिल्म इंडस्ट्री के फेमस कपल रश्मिका मंदाना औरविजय देवरकोंडा की शादी और रिसेप्शन सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में हैं। 26 फरवरी को उदयपुर में दोनों ने बेहद खूबसूरती और पारंपरिक अंदाज में शादी की, जिसे देखकर फैंस उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद, 4 मार्च को हैदराबाद में 'विरोष' यानी रश्मिका और विजय ने रिसेप्शन पार्टी रखी, जिसमें साउथ इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे शामिल हुए।

मेहमानों की भारी भीड़ हुई जमा

इस रिसेप्शन के दौरान वीआईपी मेहमानों की भारी भीड़ जमा रही और फैंस कपल की एक झलक पाने के लिए उत्साहित नजर आए। इसी बीच, एक अंजान शख्स ने पार्टी में घुसने की कोशिश की लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत रोक लिया। इस वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि ये शख्स भीड़ के बीच घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाउंसर्स ने उसकी पहचान नहीं पाई और उसे बाहर निकाल समय थोड़ी हाथापाई भी हुई।

रिसेप्शन पार्टी में साउथ इंडस्ट्री के फेमस सितारे जैसे महेश बाबू, राणा दग्गुबती, नागार्जुन, अल्लू अर्जुन, दग्गुबती वेंकटेश, राम चरण, नानी, रवि तेजा, चिरंजीवी समेंत कई और शामिल हुए। तो वहीं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ चुनिंदा सेलिब्रिटीज भी इस वाइबल अंदाज में हुए समारोह में मौजूद रहे, जिनमें कृति सेनन, नीना गुप्ता, रिया चक्रवर्ती और करण जौहर भी मौजूद थे।

पारंपरिक सादगी और खूबसूरती की हो रहा है तारीफ

बता दें, रश्मिका और विजय की शादी और रिसेप्शन दोनों ही कार्यक्रमों की पारंपरिक सादगी और खूबसूरती को लेकर फैंस और सितारों की खूब तारीफ हो रही है। इस जोड़ी की नई शुरुआत बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री दोनों के लिए काफी खास साबित हो रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

06 Mar 2026 09:05 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Viral Video: रश्मिका-विजय की रिसेप्शन पार्टी में हुई भिड़ंत, बाउंसरों ने तुरंत संभाली स्थिति

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

डायरेक्टर लक्ष्मीप्रिया देवी का रेसिस्म पर फूटा गुस्सा, नॉर्थ-ईस्ट के साथ भेदभाव को बताया गलत!

क्या हम भारतीय नहीं?...डायरेक्टर लक्ष्मीप्रिया देवी का रेसिस्म पर फूटा गुस्सा, नॉर्थ-ईस्ट के साथ भेदभाव पर उठाए सवाल!
बॉलीवुड

Kriti Sanon को नीचा दिखाने वाली ‘रील लाइक’ पर यामी गौतम ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मैंने अपनी पूरी जिंदगी…

Yami Gautam breaks silence on insulted liking reel against Kriti Sanon after winning best actress award
बॉलीवुड

तलाक के विवादों के बीच चेन्नई के रिसेप्शन पर विजय और तृषा कृष्णन साथ आए नजर, वायरल

तलाक के विवादों के बीच चेन्नई के रिसेप्शन पर विजय और तृषा कृष्णन साथ आए नजर, वायरल
बॉलीवुड

The Kerala Story 2 का हिस्सा न होने पर अदा शर्मा ने दिया ऐसा बयान, सवाल करने वालो की बोलती हुई बंद

Adah Sharma On Not Work In The Kerala Story 2
बॉलीवुड

India vs England T20 जीत पर स्टेडियम में झूमे बॉलीवुड सितारे, वीडियो वायरल

India vs England T20
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.