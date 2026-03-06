The Kerala Story 2 का हिस्सा न होने पर अदा शर्मा ने दिया ऐसा बयान, सवाल करने वालो की बोलती हुई बंद

अदा ने बताया कि वो उस पहली फिल्म का हिस्सा बनने को लेकर काफी खुश हैं, लेकिन जब वे दूसरी फिल्म का हिस्सा नहीं हैं तो इसके बारे में ज्यादा बातें करना सही नहीं होगा। अदा ने कहा कि उन्हें 'द केरल स्टोरी 2' का ऑफर मिला या नहीं, ये उनके और मेकर्स के बीच की बात है, जिसे पब्लिक में शेयर करना ठीक नहीं है। पहला पार्ट अफगानिस्तान के आईएसआईएस कैंप्स की कहानी पर बेस्ड था, जहां एक मासूम लड़की कैसे आतंकवादी बन जाती है, ये दिखाया गया था। जबकि दूसरा पार्ट पूरी तरह अलग ही कहानी बयां कर रहा है।