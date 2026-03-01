नाना पाटेकर की हीरोइन हुई धोखाधड़ी का शिकार, प्रोड्यूसर के नाम पर ठगे लाखों रुपये

पुलिस जांच के मुताबिक आरोपी ने खुद को बिल्डर और फिल्म प्रोड्यूसर के रूप में पेश किया। उसने एक निर्माण परियोजना में निवेश करने पर आकर्षक मुनाफे का भरोसा दिलाया। मनोरंजन जगत से जुड़े कुछ लोगों को इस प्रस्ताव में शामिल किया गया। भरोसे के आधार पर वर्षा उसगांवकर और अन्य लोगों ने आरोपी को बड़ी रकम ट्रांसफर की।