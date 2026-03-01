ईरान से आईं ये 5 अभिनेत्रियां जिन्होंने बॉलीवुड में बनाई पहचान, एक ने लगाया भारत पर धेखा देने का आरोप

हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम काल की चर्चित अभिनेत्री मुमताज का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनका जन्म भारत में हुआ, लेकिन उनके परिवार की पृष्ठभूमि ईरान से जुड़ी रही। 60 और 70 के दशक में वो इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शुमार थीं। ‘दो रास्ते’, ‘ब्रह्मचारी’ और ‘खिलौना’ जैसी फिल्मों ने उन्हें स्टारडम के शिखर पर पहुंचाया। उनकी चुलबुली अदाकारी और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें दर्शकों की चहेती बना दिया।