52 की उर्मिला मातोंडकर संग अफेयर का 30 साल बाद खुला राज, राम गोपाल वर्मा ने तोड़ी चुप्पी

हालांकि, उस दौर में चली इन अफवाहों का असर उनके निजी जीवन पर भी पड़ा। खबरें आई थीं कि इन बातों से उनकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव आया। बाद में उनका अपनी पत्नी रत्ना वर्मा से अलगाव हो गया। दूसरी ओर, उर्मिला ने भी अपने करियर के शिखर पर कुछ समय के लिए फिल्मों से दूरी बना ली थी। हाल के दिनों में वह अपने निजी जीवन को लेकर भी खबरों में रहीं, जब उन्होंने अपने पति से अलग होने का फैसला किया।