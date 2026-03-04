4 मार्च 2026,

बुधवार

बॉलीवुड

चक्कर खाकर गिरे फैंस, दिल्ली के बाद मुंबई में भी हुई थू-थू! करण औजला ने विवाद पर अब दी प्रतिक्रिया

Karan Aujla Reaction On Concert Controversy: सिंगर करण औजला के मुंबई कॉन्सर्ट के बाद हुई आलोचनाओं को लेकर सिंगर ने अपना रिएक्शन दिया है।

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 04, 2026

Karan Aujla Reaction On Concert Controversy

Karan Aujla Reaction On Concert Controversy (सोर्स- एक्स)

Karan Aujla Reaction On Concert Controversy: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के चर्चित गायक करण औजला इन दिनों अपने 'वर्ल्ड टूर' के इंडिया चरण को लेकर सुर्खियों में हैं। जहां एक ओर उनके गानों की दीवानगी युवाओं के सिर चढ़कर बोल रही है, वहीं दूसरी ओर हाल ही में हुए उनके मुंबई शो को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और फैंस के दावों ने आयोजन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

करण औजला का मुंबई में हुआ कॉन्सर्ट (Karan Aujla Reaction On Concert Controversy)

टूर की शुरुआत 28 फरवरी को दिल्ली में स्थित जवाहर लाल नेहरु स्टेडियम से हुई थी, जहां भारी संख्या में दर्शक पहुंचे और कार्यक्रम को शानदार प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद 3 मार्च को मुंबई के एमएमआरडीए ग्राउंड्स में होली स्पेशल कॉन्सर्ट आयोजित किया गया। हालांकि यह शो चर्चा में अपनी संगीत प्रस्तुति से ज्यादा अव्यवस्था की खबरों के कारण आया।

बेहोश होकर गिरे फैंस (Karan Aujla Reaction On Concert Controversy)

दोपहर की तेज गर्मी में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान कई दर्शकों ने पानी और बेसिक सुविधाओं की कमी की शिकायत की। कुछ लोगों के बेहोश होने और भीड़ के बेकाबू होने जैसी स्थिति की बातें भी सामने आईं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई यूजर्स ने इसे ‘खराब मैनेजमेंट’ करार देते हुए आयोजकों की आलोचना की।

करण औजला ने आलोचना पर दिया रिएक्शन

इन आलोचनाओं के बीच करण औजला ने इंस्टाग्राम के जरिए प्रतिक्रिया दी। उन्होंने संकेत दिया कि शायद मुंबई में एक और शो आयोजित किया जाना चाहिए- वो भी रात के समय। उनके इस बयान को दोपहर में रखे गए कार्यक्रम पर उठे सवालों से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को टैग करते हुए पूछा कि क्या वे पहले से बेहतर तैयारी के साथ दोबारा लौटने के लिए तैयार हैं।

करण औजला का ये रुख कई फैंस को सकारात्मक लगा, क्योंकि इसे उन्होंने आलोचनाओं को स्वीकार करने और सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने के रूप में देखा। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बड़े स्तर के आयोजनों में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, खासकर तब जब हजारों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं।

करण औजला के आने वाले कॉन्सर्ट्स

आने वाले दिनों में उनका टूर देश के कई शहरों में पहुंचने वाला है। कार्यक्रम के अनुसार वो 7 मार्च को अहमदाबाद, 14 मार्च को चंडीगढ़, 21 मार्च को इंदौर और 29 मार्च को बेंगलुरु में परफॉर्म करेंगे। अप्रैल में 3 तारीख को कोलकाता, 5 अप्रैल को जयपुर, 10 अप्रैल को लखनऊ और 12 अप्रैल को लुधियाना में उनके शो निर्धारित हैं।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / चक्कर खाकर गिरे फैंस, दिल्ली के बाद मुंबई में भी हुई थू-थू! करण औजला ने विवाद पर अब दी प्रतिक्रिया

