चक्कर खाकर गिरे फैंस, दिल्ली के बाद मुंबई में भी हुई थू-थू! करण औजला ने विवाद पर अब दी प्रतिक्रिया

Karan Aujla Reaction On Concert Controversy: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के चर्चित गायक करण औजला इन दिनों अपने 'वर्ल्ड टूर' के इंडिया चरण को लेकर सुर्खियों में हैं। जहां एक ओर उनके गानों की दीवानगी युवाओं के सिर चढ़कर बोल रही है, वहीं दूसरी ओर हाल ही में हुए उनके मुंबई शो को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और फैंस के दावों ने आयोजन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।