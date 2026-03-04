4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

शाहरुख खान के ऑनस्क्रीन पिता का हुआ निधन, 81 साल के दिग्गज अभिनेता ने ली अंतिम सांस

Veteran Actor Vijay Crishna Passes Away At 81: दिग्गज अभिनेता विजय कृष्णा का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। एक्टर ने किंग खान के साथ भी काम किया था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 04, 2026

Veteran Actor Vijay Crishna Passes Away At 81

Veteran Actor Vijay Crishna Passes Away At 81 (सोर्स- एक्स)

Veteran Actor Vijay Crishna Passes Away At 81: भारतीय सिनेमा और थिएटर जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। वरिष्ठ अभिनेता और रंगमंच के समर्पित हस्ताक्षर विजय कृष्णा का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपने सधे हुए अभिनय, बेहतरीन संवाद अदायगी और सौम्य व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाने वाले विजय कृष्णा ने मंच और फिल्म- दोनों ही जगह पर गहरी छाप छोड़ी।

थिएटर से मिली असली पहचान (Veteran Actor Vijay Crishna Passes Away At 81)

विजय कृष्णा पिछले ढाई दशक से अधिक समय तक थिएटर की दुनिया से जुड़े रहे। वे उन कलाकारों में से थे, जिन्होंने व्यावसायिक सफलता से ज्यादा कला को महत्व दिया। अंग्रेज़ी नाटक पर आधारित फिल्म 'डांस लाइक ए मैन' में उनकी भूमिका को आज भी याद किया जाता है। यह फिल्म महेश दत्तानी के चर्चित नाटक पर आधारित थी और इसे राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

इस फिल्म में उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों और समीक्षकों दोनों को प्रभावित किया। उनके साथ शोभना, आरिफ ज़कारिया और अनुष्का शंकर जैसे कलाकार नजर आए थे।

‘देवदास’ में निभाया यादगार किरदार (Veteran Actor Vijay Crishna Passes Away At 81)

बॉलीवुड में विजय कृष्णा को खास पहचान संजय लीला भंसाली की भव्य फिल्म 'देवदास' से मिली। इस पीरियड ड्रामा में उन्होंने नारायण मुखर्जी का किरदार निभाया, जो शाहरुख खान के पिता के रूप में दिखाई दिया। फिल्म में उनके अभिनय की गंभीरता और संतुलन ने कहानी को मजबूती दी।

इस फिल्म में उन्होंने शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ और किरण खेर जैसे सितारों के साथ स्क्रीन साझा की। भले ही उनका रोल सीमित था, लेकिन उनकी उपस्थिति प्रभावशाली रही।

रंगमंच परिवार में शोक की लहर

अभिनेत्री और थिएटर आर्टिस्ट लिलेट दुबे ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने विजय कृष्णा को थिएटर परिवार का अहम सदस्य बताया और उनके हाजिरजवाब स्वभाव को याद किया। उनके मुताबिक, विजय न केवल शानदार अभिनेता थे, बल्कि अपने सूखे हास्य और सौम्य व्यवहार से सभी का दिल जीत लेते थे।

कॉर्पोरेट जगत में भी निभाई अहम भूमिका

बहुत कम लोग जानते हैं कि कला के साथ-साथ विजय कृष्णा कॉर्पोरेट दुनिया में भी सक्रिय रहे। वे गोदरेज परिवार से जुड़े व्यवसायों में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर रहे। 1995 से बोर्ड के सदस्य रहे विजय कृष्णा ने 2021 में उम्र का हवाला देते हुए पद छोड़ दिया था।

उनकी पत्नी स्मिता कृष्णा जानी-मानी बिजनेसवुमन और स्टॉक ट्रेडर हैं। अक्टूबर 2024 में स्मिता कृष्णा और जमशेद गोदरेज को फोर्ब्स इंडिया की अमीर उद्योगपतियों की सूची में 22वां स्थान मिला था।

ये भी पढ़ें

गोली तो चलेगी…क्रिकेट का मैदान छोड़ लड़कियों से घिरे नजर आए अंपायर, ‘बैडमैन’ लुक देख लोगों के उड़े होश
मनोरंजन
Indian Umpire Anil Chaudhary Music Video

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Mar 2026 03:20 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / शाहरुख खान के ऑनस्क्रीन पिता का हुआ निधन, 81 साल के दिग्गज अभिनेता ने ली अंतिम सांस

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मेरे शरीर को पूरा निचोड़ लिया… फिल्म ‘शैतान’ की एक्ट्रेस ने खोला राज, बोलीं- हर रोज कहीं न कहीं…

Actress Janki Bodiwala said Shaitaan role squeezed my body and feeling tired those days
बॉलीवुड

कौन हैं मंदाना करीमी? भारत में कमाया नाम, यहीं शादी की, अब देश पर धोखा देने का लगाया आरोप

Who Is Mandana Karimi
बॉलीवुड

होली पर आई बुरी खबर! फेमस एक्ट्रेस को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, हॉस्पिटल से फोटो की शेयर

Sacred Games actress Rajshri Deshpande diagnosed with grade 1 breast cancer share photo after surgery
बॉलीवुड

टली Toxic की रिलीज डेट, ‘धुरंधर 2’ नहीं इस कारण लिया मेकर्स ने बड़ा फैसला

Toxic Release Postponed
बॉलीवुड

फेमस सिंगर ने भारत सरकार के जोड़े हाथ, UAE में फंसा है बेटा, पोस्ट बाद में किया डिलीट

Abhijeet Bhattacharya Son Jay Stuck In Dubai Singer request to Indian government and share emotional post
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.