शाहरुख खान के ऑनस्क्रीन पिता का हुआ निधन, 81 साल के दिग्गज अभिनेता ने ली अंतिम सांस

Veteran Actor Vijay Crishna Passes Away At 81 (सोर्स- एक्स)
Veteran Actor Vijay Crishna Passes Away At 81: भारतीय सिनेमा और थिएटर जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। वरिष्ठ अभिनेता और रंगमंच के समर्पित हस्ताक्षर विजय कृष्णा का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपने सधे हुए अभिनय, बेहतरीन संवाद अदायगी और सौम्य व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाने वाले विजय कृष्णा ने मंच और फिल्म- दोनों ही जगह पर गहरी छाप छोड़ी।
विजय कृष्णा पिछले ढाई दशक से अधिक समय तक थिएटर की दुनिया से जुड़े रहे। वे उन कलाकारों में से थे, जिन्होंने व्यावसायिक सफलता से ज्यादा कला को महत्व दिया। अंग्रेज़ी नाटक पर आधारित फिल्म 'डांस लाइक ए मैन' में उनकी भूमिका को आज भी याद किया जाता है। यह फिल्म महेश दत्तानी के चर्चित नाटक पर आधारित थी और इसे राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
इस फिल्म में उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों और समीक्षकों दोनों को प्रभावित किया। उनके साथ शोभना, आरिफ ज़कारिया और अनुष्का शंकर जैसे कलाकार नजर आए थे।
बॉलीवुड में विजय कृष्णा को खास पहचान संजय लीला भंसाली की भव्य फिल्म 'देवदास' से मिली। इस पीरियड ड्रामा में उन्होंने नारायण मुखर्जी का किरदार निभाया, जो शाहरुख खान के पिता के रूप में दिखाई दिया। फिल्म में उनके अभिनय की गंभीरता और संतुलन ने कहानी को मजबूती दी।
इस फिल्म में उन्होंने शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ और किरण खेर जैसे सितारों के साथ स्क्रीन साझा की। भले ही उनका रोल सीमित था, लेकिन उनकी उपस्थिति प्रभावशाली रही।
अभिनेत्री और थिएटर आर्टिस्ट लिलेट दुबे ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने विजय कृष्णा को थिएटर परिवार का अहम सदस्य बताया और उनके हाजिरजवाब स्वभाव को याद किया। उनके मुताबिक, विजय न केवल शानदार अभिनेता थे, बल्कि अपने सूखे हास्य और सौम्य व्यवहार से सभी का दिल जीत लेते थे।
बहुत कम लोग जानते हैं कि कला के साथ-साथ विजय कृष्णा कॉर्पोरेट दुनिया में भी सक्रिय रहे। वे गोदरेज परिवार से जुड़े व्यवसायों में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर रहे। 1995 से बोर्ड के सदस्य रहे विजय कृष्णा ने 2021 में उम्र का हवाला देते हुए पद छोड़ दिया था।
उनकी पत्नी स्मिता कृष्णा जानी-मानी बिजनेसवुमन और स्टॉक ट्रेडर हैं। अक्टूबर 2024 में स्मिता कृष्णा और जमशेद गोदरेज को फोर्ब्स इंडिया की अमीर उद्योगपतियों की सूची में 22वां स्थान मिला था।
