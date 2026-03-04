शाहरुख खान के ऑनस्क्रीन पिता का हुआ निधन, 81 साल के दिग्गज अभिनेता ने ली अंतिम सांस

विजय कृष्णा पिछले ढाई दशक से अधिक समय तक थिएटर की दुनिया से जुड़े रहे। वे उन कलाकारों में से थे, जिन्होंने व्यावसायिक सफलता से ज्यादा कला को महत्व दिया। अंग्रेज़ी नाटक पर आधारित फिल्म 'डांस लाइक ए मैन' में उनकी भूमिका को आज भी याद किया जाता है। यह फिल्म महेश दत्तानी के चर्चित नाटक पर आधारित थी और इसे राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।