टली Toxic की रिलीज डेट, ‘धुरंधर 2’ नहीं इस कारण लिया मेकर्स ने बड़ा फैसला

Toxic Release Date Changed: जहां पूरा देश आज होली के रंगों में डूबा है, वहीं साउथ सुपरस्टार यश के फैंस के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसने त्यौहार के उत्साह को थोड़ा फीका कर दिया है। काफी समय से चर्चा में रही मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स’ को लेकर मेकर्स ने बड़ा फैसला लिया है। फिल्म की रिलीज डेट बदल दी गई है। साथ ही इसकी नई डेट भी सामने आ गई है। पहले ये फिल्म धुरंधर 2 के साथ क्लैश करने वाली थी लेकिन अचानक इस फैसले से हर कोई हैरान हो रहा है, लेकिन इसके पोस्टपोन होने की बड़ी वजह धुरंधर 2 से टक्कर नहीं है बल्कि इसका कारण दूसरा है…