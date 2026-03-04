‘धुरंधर’ एक्ट्रेस के साथ हुई थी रेप की कोशिश, इमोशनल होकर बोलीं- स्पॉट बॉय ने गंदे…

Dhurandhar Actress Ayesha Khan: फिल्म धुरंधर में अपने डांस का जादू चलाने वाली एक्ट्रेस और 'बिग बॉस' फेम आयशा खान ने अपनी ग्लैमरस जिंदगी के पीछे छिपे उस भयानक सच से पर्दा उठाया है, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। आयशा ने बताया है कि उनके साथ रेप की कोशिश हुई थी। वह आज भी वो सब सोचकर डर जाती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एक महिला सेलिब्रिटी होने के नाते उन्हें न केवल ऑनलाइन ट्रोलिंग, बल्कि यौन हिंसा की धमकियों भी मिल चुकी है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। लोग अपनी फेवरेट एक्ट्रेस से सवाल जवाब करने लगे।