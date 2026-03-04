4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘धुरंधर’ एक्ट्रेस के साथ हुई थी रेप की कोशिश, इमोशनल होकर बोलीं- स्पॉट बॉय ने गंदे…

Ayesha Khan: देश में हर दिन हर जिले में रेप जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। ऐसे में कई एक्ट्रेस ऐसी होती हैं जिनके साथ कभी न कभी कुछ बुरा हुआ होता है। इसी लिस्ट में एक्ट्रेस आयशा खान हैं। उनके साथ रेप की कोशिश हुई थी। जिसके बारे में उन्होंने खुलकर बात की है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Mar 04, 2026

Dhurandhar actress Ayesha Khan was an attempt to rape she reveals Spot boy did dirty voice notes

आयशा खान के साथ हुई थी रेप की कोशिश

Dhurandhar Actress Ayesha Khan: फिल्म धुरंधर में अपने डांस का जादू चलाने वाली एक्ट्रेस और 'बिग बॉस' फेम आयशा खान ने अपनी ग्लैमरस जिंदगी के पीछे छिपे उस भयानक सच से पर्दा उठाया है, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। आयशा ने बताया है कि उनके साथ रेप की कोशिश हुई थी। वह आज भी वो सब सोचकर डर जाती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एक महिला सेलिब्रिटी होने के नाते उन्हें न केवल ऑनलाइन ट्रोलिंग, बल्कि यौन हिंसा की धमकियों भी मिल चुकी है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। लोग अपनी फेवरेट एक्ट्रेस से सवाल जवाब करने लगे।

एक्ट्रेस आयशा खान के साथ हुई थी रेप की कोशिश (Dhurandhar Actress Ayesha Khan)

'मोजो स्टोरी' से बात करते हुए आयशा ने अपनी जिंदगी का घिनौना किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि उन्हें हर छोटी बात पर निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा, "इंस्टाग्राम पर लगभग हर रोज मेरी बॉडी को गलत तरीके से पेश किया जाता है। मैं एक साधारण टॉप या स्कर्ट भी पहन लूं, तो लोगों को दिक्कत होती है। मुझे कुछ भी पोस्ट करने से पहले सौ बार सोचना पड़ता है कि कहीं कोई मुझे फिर से सेक्शुएलाइज न करे। यह वाकई बहुत दुखद है कि हम आज भी इस स्थिति में जी रहे हैं।"

हर दिन मिलती है आयशा को धमकियां (Dhurandhar Actress Ayesha Khan have been attempted to rape)

आयशा ने बेहद बेबाकी से बताया कि उन्हें रोजाना रेप की धमकियां मिलती हैं। उन्होंने कहा, "यह सब अब इतना सामान्य हो गया है कि मैं अभी अपना फोन खोलकर आपको दिखा सकती हूं। हर इंटरव्यू में ट्रोल्स मौजूद होते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। यह समस्या सदियों पुरानी है।"

रेप की कोशिश और पुराने जख्म (Ayesha Khan News)

इंटरव्यू के दौरान आयशा काफी भावुक हो गईं जब उन्होंने अपने साथ हुई रेप की कोशिश का जिक्र किया। उन्होंने बताया, "मेरे साथ रेप की कोशिश हुई है। मैं उस बारे में ज्यादा बात करके पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहती, लेकिन यह सच है। कभी-कभी ये बातें मुझे अंदर तक झकझोर देती हैं। आज मैं मशहूर हूं और सुरक्षित हूं, लेकिन अगर मैं इस मुकाम पर नहीं होती, तो शायद ऐसी घटना दोबारा भी हो सकती थी।"

जब सेट पर कांप गई थीं आयशा

आयशा ने एक फिल्म के सेट का खौफनाक वाकया भी साझा किया। उन्होंने बताया कि वह शूटिंग कर रही थीं और उनके पिता भी वहां मौजूद थे। अचानक उन्होंने अपना इंस्टाग्राम देखा तो वहां एक अनजान व्यक्ति के गंदे वॉइस नोट्स थे। बाद में पता चला कि वह व्यक्ति उसी सेट पर काम करने वाला एक स्पॉट बॉय था। आयशा बुरी तरह डर गई थीं और कांपने लगी थीं। पिता को बताने के बाद उस स्पॉट बॉय के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया था।

जूनियर आर्टिस्ट से 'धुरंधर' तक का सफर

आयशा खान का करियर काफी संघर्ष भरा रहा है। उन्होंने एकता कपूर के शो 'कसौटी जिंदगी की' में एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर शुरुआत की थी। इसके बाद 'बालवीर रिटर्न्स' और तेलुगू फिल्म 'मुखचित्रम' की। 'बिग बॉस' ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई, जिसके बाद उन्होंने 'जाट', 'गैंग्स ऑफ गोदावरी' और 'किस किसको प्यार करूं 2' जैसी फिल्मों में काम किया।

ये भी पढ़ें

मुस्लिम से हिंदू बनी ये एक्ट्रेस, धर्मेंद्र के साथ किया था डेब्यू, अब 41 साल बाद करेंगी अनिल कपूर संग काम
बॉलीवुड
वो एक्ट्रेस जिसने प्यार या शादी के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए अपना धर्म बदला था। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक उन्होंने खूब नाम कमाया। अब 41 साल बाद वह अनिल कपूर के साथ ओटीटी पर दोबारा कदम रखने जा रही हैं। 

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Mar 2026 08:54 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘धुरंधर’ एक्ट्रेस के साथ हुई थी रेप की कोशिश, इमोशनल होकर बोलीं- स्पॉट बॉय ने गंदे…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मेरा काम छीन लिया गया…ईरानी अभिनेत्री का भारतीय मीडिया पर फूटा गुस्सा, बोलीं- ईरान की असली कहानी नहीं दिखाते…

Mandana Karimi Lashes Out On Indian Media
बॉलीवुड

अर्जुन कपूर की ट्रोलिंग पर भड़कीं सौतेली बहन जान्हवी, बोलीं- सब घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं…

Janhvi Kapoor Reacts On Arjun Kapoor Online Bullying
बॉलीवुड

देश छोड़कर जाओ…’भारत ने धोखा दिया’ वाले बयान पर बुरी फंसी ईरानी अभिनेत्री, लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की दिलाई याद

Mandana Karimi Trolled For Leaving India Statement
बॉलीवुड

होली के रंग में रंगा पूरा बॉलीवुड, शबाना आजमी ने जावेद अख्तर संग मनाया जश्न, रणबीर-कटरीना ने भी मनाया त्योहार

Shabana Azmi-Javed Akhtar Holi 2026
बॉलीवुड

भारत छोड़ेगी ईरानी शासन को कैंसर बताने वाली अभिनेत्री, खामेनेई की मौत के बाद पलट गईं मंदाना करीमी

Mandana Karimi Leaves India After Khamenei Death
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.