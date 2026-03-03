होली के रंग में रंगा पूरा बॉलीवुड, शबाना आजमी ने जावेद अख्तर संग मनाया जश्न, रणबीर-कटरीना ने भी मनाया त्योहार

हर साल की तरह इस बार भी दिग्गज अदाकारा शबाना आजमी और मशहूर गीतकार जावेद अख्तर के घर सजी होली पार्टी चर्चा में रही। रंग, गुलाल और संगीत के बीच फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने-पहचाने चेहरे एक साथ नजर आए। पार्टी में ऋचा चड्ढा, अली फजल, उर्मिला मातोंदकर, मनीष मल्होत्रा, दिव्या दत्ता, मनारा चोपड़ा जैसे सितारे नजर आए। सभी ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर त्योहार की खुशियां साझा कीं।