फेमस सिंगर ने भारत सरकार के जोड़े हाथ, UAE में फंसा है बेटा, पोस्ट बाद में किया डिलीट

Singer Abhijeet Bhattacharya: मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़े महायुद्ध ने अब भारतीय परिवारों की रातों की नींद उड़ा दी है। जहां एक तरफ आसमान से मिसाइल बरस रही हैं, वहीं दूसरी ओर हजारों भारतीय इस 'वॉर जोन' में फंस गए हैं और उनके चाहने वाले और परिवार उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। ऐसे में फेमस बॉलीवुड सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने भावुक होकर सोशल मीडिया पर खुलासा किया है कि उनका बेटा जय भट्टाचार्य इस वक्त दुबई में फंसा हुआ है और घर वापस नहीं लौट पा रहा है।