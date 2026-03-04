डोनाल्ड ट्रंप ने सही किया… फेमस डायरेक्टर ने US-Israel हमले के बीच सत्ता और ताकत पर दिया बड़ा बयान

Ram Gopal Varma On US-Israel War: मिडिल ईस्ट में 28 फरवरी से जारी महायुद्ध ने पूरी दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। अमेरिका और इजरायल ने जो साथ में हमले किए उससे ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। जिसके बाद दुनियाभर में इस सैन्य कार्रवाई की आलोचना हो रही है। देश भर में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं, आम जनता के साथ की कई बॉलीवुड हस्तियां भी हैं जो दुबई और अबू धाबी में फंसी हुई हैं। ऐसे में लोग ट्रंप को बेहद गलत कह रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा (RGV) अपने चिर-परिचित बेबाक अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में उतर आए हैं।